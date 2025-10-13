Castilla-La Mancha comparte con las regiones europeas en Bruselas su experiencia en la gestión de incendios forestales

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha compartido con otras regiones europeas la experiencia de la comunidad autónoma en la gestión de incendios forestales. Y ha puesto como ejemplo las políticas destinadas a la "prevención a través del trabajo de campo fuera de los meses de verano".

Así lo ha expresado antes de participar en la reunión conjunta entre los miembros del Comité ENVI del Parlamento Europeo y la Comisión ENVE del Comité de las Regiones, a la que ha acudido junto a la directora general de Asuntos Europeos, Nazaret Rodrigo. Y ha citado los episodios derivados del cambio climático y su afectación a los territorios, desde incendios a danas.

"Se están viendo los efectos del cambio climático y sus efectos perversos. Es necesaria una respuesta clara por parte de las instituciones europeas", ha afirmado.

Para Caballero, se trata de fenómenos "permanentes y que se van a repetir en el tiempo", por lo que ha querido ofrecer su experiencia en extremos como la lucha contra los incendios forestales con la premisa de que "el éxito pasa por apuntalar los trabajos orientados a la prevención".

"Hay que destinar recursos a prevenir estas catástrofes, tenemos buenos hombres y mujeres dedicados a trabajar en la lucha contra los incendios antes de que se produzcan. Sin duda tienen que estar bien formados, equipados y tienen que trabajar a lo largo del año antes de que llegue la temporada del verano", ha expresado.

Cambio climático

Caballero ha abogado por "tomarse muy en serio los efectos del cambio climático". Y ha recordado que Castilla-La Mancha dedica el 60 % del presupuesto a luchar contra los incendios en materia de prevención.

"Las instituciones europeas están en la dirección correcta, transitando el camino de crear estrategias comunes y de dedicar fondos a extremos como la resiliencia hídrica o el fortalecimiento de las regiones que están en primera línea de lucha contra las catástrofes naturales", ha explicado.

Por ello, ha pedido "dedicar recursos" a prevenir estos episodios, algo que la Unión Europea "ya está planteando" sobre una estrategia que quiere que en 2026 "ya se pueda dotar de recursos a las regiones para luchar contra las consecuencias contra el cambio climático".