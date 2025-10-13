Un asesor fiscal alerta sobre el Bizum: "Con la nueva ley, podrán inspeccionarte y multarte desde 600 euros"

Montaje con una foto de Germán y un teléfono con la app bizum.

A partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor el Real Decreto 253/2025 que permitirá a la Agencia Tributaria contar con acceso directo y mensual a todos los movimientos realizados por los ciudadanos a través de Bizum y otros sistemas de pago digital en España.

El objetivo según el Gobierno es aumentar la transparencia y luchar contra el fraude fiscal en sectores que empleen estos pagos vía teléfono. Solo en 2024 se realizaron 58 millones de operaciones de Bizum con un importe medio de 53,56 euros, según la propia compañía.

La nueva normativa elimina el antiguo umbral de 3.000 euros que obligaba a las entidades a informar de operaciones que superaran esa cifra. Ahora, los bancos deberán comunicar mensualmente a Hacienda las importaciones totales recibidas y las cuentas bancarias implicadas.

Este nuevo escenario afecta a empresas, autónomos y también a particulares que reciban pagos recurrentes. Al respecto, el asesor fiscal y fundador del despacho Nieves Moreno Abogados en Albacete, Germán J.Nieves Moreno, ha conversado con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y lanza una advertencia.

"Con la nueva ley, Hacienda podrá inspeccionarte y multarte desde 600 euros", alerta. Germán explica que recibir muchos Bizum, aunque sean de pequeña cuantía, puede levantar sospechas y terminar en una inspección formal si no puedes justificar adecuadamente ese dinero.

En su día a día donde ofrece sus servicios a numerosas pymes y autónomos en Castilla-La Mancha, Nieves Moreno afirma que ese control ya se está notando. "He visto ya inspecciones a comercios rurales y pequeños hosteleros aquí en Albacete por acumulación de pequeños cobros por Bizum".

Desde su experiencia, este asesor tiene claro que "no basta con alegar que es un pago informal. Hacienda puede solicitar pruebas y, si no se aportan, las sanciones pueden alcanzar hasta el 150 por ciento de la cantidad no declarada", explica.

Los autónomos que empleen una única cuenta bancaria para sus gastos personales y profesionales estarán sometidos a un mayor riesgo. "Es fundamental que separen sus cuentas y guarden justificantes de cada operación. La era del Bizum informal ha terminado", subraya Germán.

Este Real Decreto 253/2025 no solo pone el foco en los sistemas de pago digital, la vigilancia y el control se extiende a otros servicios financieros:

Saldos bancarios: Las entidades deberán informar sobre saldos superiores a 6.000 euros.

Las entidades deberán informar sobre saldos superiores a 6.000 euros. Movimientos en efectivo: Se reportarán los cobros o disposiciones de fondos en efectivo que superen los 3.000 euros.

Se reportarán los cobros o disposiciones de fondos en efectivo que superen los 3.000 euros. Tarjetas de crédito: Se informará de todas las operaciones realizadas con tarjetas, excepto aquellas cuyo total de cargos y abonos sea inferior a 25.000 euros anuales.

"Hoy en día muchas plataformas como Wallapop o Vinted donde se paga fuera de la aplicación. Hacienda va en contra de eso", indica.

En estos dos meses y medio hasta la implantación de esta nueva medida del Ministerio de Hacienda, el asesor fiscal albaceteño Germán J.Nieves Moreno pide "cambiar la mentalidad fiscal y adaptarse a un entorno mucho más digital. Acude a un asesor si tienes dudas, no esperes a la inspección para buscar soluciones", concluye.