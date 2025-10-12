La AEMET activará este lunes un aviso por tormentas en varias comarcas de Cuenca y de Guadalajara: posible granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará este lunes la alerta amarilla por tormentas en varias zonas del norte y este de Castilla-La Mancha.

El aviso se mantendrá entre las cinco de la tarde y las 12 de la noche en las comarcas de la Alcarria —tanto guadalajareña como conquense—, en la Serranía de Cuenca, en la Serranía de Guadalajara y en las Parameras de Molina (Guadalajara), donde se esperan precipitaciones que podrían alcanzar hasta 15 litros por metro cuadrado.

La alerta se enmarca en la inestabilidad generada por una masa fría en altura que afectará este lunes a amplias zonas del interior peninsular y del área mediterránea oriental, con tormentas localmente fuertes. Además de en Castilla-La Mancha, la AEMET ha activado avisos por lluvias en Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana.

Castellón, Valencia y Tarragona estarán en alerta naranja por lluvias que podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, y que, en el caso de las provincias valencianas, podrán alcanzar hasta los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. También estas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas, si bien las lluvias comenzarán en torno a las 10.00 horas.

En el caso castellanomanchego, la previsión apunta a cielos nubosos o con intervalos nubosos, que aumentarán durante las horas centrales del día. Se esperan chubascos dispersos y tormentas, más intensos durante la primera mitad del día en la mitad occidental y, por la tarde, en las provincias de Guadalajara y Cuenca, donde podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de granizo.

También se prevén brumas y bancos de niebla matinales, sobre todo en zonas altas, mientras que las temperaturas apenas registrarán cambios, con una ligera tendencia a la baja en las máximas. El viento soplará flojo de componente este, con intervalos de mayor intensidad en zonas de tormenta.