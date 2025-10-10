El pueblo de Ciudad Real con 500 habitantes que tendrá una nueva subestación eléctrica: creará cientos de empleos

La propuesta de planificación eléctrica con horizonte 2030 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) contempla la puesta en marcha de 14 nuevas subestaciones en Castilla-La Mancha. Una de ellas estará en Saceruela (Ciudad Real), un pequeño pueblo de apenas 500 habitantes, donde la infraestructura creará "cientos de empleos".

Así lo ha expresado el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, asegurando que la puesta en marcha de esta subestación "será vital para proyectos como Hydnum Steel en Puertollano y ErasmoPower2X en Saceruela".

"La planificación incluye una subestación que no estaba prevista. Tendrá 400 kilovatios y va a permitir desarrollar un proyecto de generación de hidrógeno verde a partir de energía solar", ha asegurado durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la almazara de la cooperativa 'Santo Cristo de la Antigua' de Piedrabuena (Ciudad Real).

Hidrógeno verde

Caballero ha asegurado que esta noticia "era lo que faltaba para que el proyecto de hidrógeno verde cerrara el círculo y pudiera ser una realidad". "Estamos hablando de generar hidrógeno verde a bajo coste, que podrá ser utilizado por Hydnum Steel, la acería verde que ya se está instalando en Puertollano", ha explicado.

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, como vicepresidente segundo, he insistido mucho con el presidente Emiliano García-Page. Quiero agradecer también el compromiso de la ministra, Isabel Rodríguez, en este asunto", ha afirmado.

Caballero ha insistido en que esta infraestructura era el último requisito para la puesta en marcha del proyecto Erasmo Power 2X en Saceruela, "uno de los proyectos más importantes de producción de hidrógeno verde de Europa".

"Con esta instalación volvemos a demostrar que Castilla-La Mancha es protagonista en la transición energética", ha asegurado.