Núñez carga contra Page por su "no" a las propuestas del PP sobre la PAC: "Prefiere que el sector primario esté a la gresca"

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado que el presidente regional, Emiliano García-Page, prefiere que el sector primario "esté a la gresca, dividido y enfrentado".

Ha lamentado la "negativa" a las propuestas 'populares' en materia agrícola, con "asuntos tan relevantes como mantener una postura unánime contra la negociación de la nueva PAC, que puede suponer recortes para los agricultores y ganaderos castellanomanchegos".

Así lo ha expresado durante su asistencia a la fiesta del Primer Aceite que organiza Aceites García de la Cruz en Madridejos (Toledo), donde ha expresado que Castilla-La Mancha crece cada año en producción de aceite y en producción de aceite de oliva virgen extra, "un camino que hay que seguir explorando".

Núñez ha abogado porque el sector primario de la región siga creciendo en su transformación para que se consolide como un sector agroalimentario "potente y que genere empleo estable y de calidad". Y ha pedido que Page y el PSOE no estén "en la gresca, en dividir y en enfrentar, en vez de sumar".

Al respecto, ha recordado que, en los últimos dos plenos de las Cortes, se ha abordado un tema relativo a la PAC y a la creación de una mesa de trabajo conjunta para que la región tenga una sola voz para defender esta política agraria. "El Gobierno de Page decidió rechazar esa mesa y que el enfrentamiento y la confrontación le era mucho más útil políticamente", ha afirmado.

Por otro lado, el PP también propuso la creación de una comisión no permanente para el estudio del vino en Castilla-La Mancha. "El PSOE y Page dijeron "no" a dicha propuesta porque Page "prefiere el enfrentamiento y la gresca".

"Pienso en mi gente"

Por ello, Núñez ha mandado un mensaje al sector agrícola y ganadero de la región. "Creo en una tierra donde la agricultura y la ganadería, así como la industria agroalimentaria tengan mucho protagonismo. El PP va a pelear porque la PAC que proponen no salga adelante", ha asegurado.

Asimismo, ha informado que "no está pensando en votos o enfrentamientos". "Pienso en mi gente, mis agricultores, ganaderos, viticultores, quienes trabajan en la aceituna, las queserías o en el trabajo de los animales, porque ellos son el futuro de la región. Quiero una Castilla-La Mancha en la que estemos todos en el mismo barco", ha sentenciado.