Castilla-La Mancha acogerá en 2026 el I Congreso Internacional de Artesanía

Castilla-La Mancha celebrará en el año 2026 el I Congreso Internacional de Artesanía, con el objetivo de "seguir siendo un foco permanente de emisión, promoción y divulgación de la artesanía en el mundo entero".

Así lo ha anunciado este viernes la consejera de Economía, Empresas y Empleos, Patricia Franco, durante el acto de entrega de los reconocimientos al mérito artesano y los premios regionales de artesanía, celebrado en el marco de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), que estos días tiene lugar en Toledo.

Franco ha calificado el evento como un acto "emotivo" en el que se reconoce el talento y la dedicación de los artesanos de la región, subrayando que en este oficio "no solo es importante el trabajo que realizan en los talleres, sino también el apoyo familiar y de amigos que les acompaña en su vida profesional".

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno regional quiere ser "un aliento más y un pequeño empujón" para acompañar al sector en su camino hacia el futuro, garantizando el relevo generacional.

Buenas perspectivas

La consejera ha señalado también que Farcama afronta el fin de semana "con buenas perspectivas" tras superar su ecuador, y ha destacado que más de 1.200 escolares de las cinco provincias han participado ya en los talleres demostrativos.

Además, ha avanzado que el próximo lunes se presentará el proyecto de la Ciudad del Cine en Toledo, que revitalizará la zona de Polvorines y "pondrá el foco en otro arte, el del cine".

Futuro ilusionante

Por su parte, el presidente de la Federación regional de asociaciones de artesanos (Fracaman), Roberto Perea, ha definido el día como "muy especial" para el sector, y ha ensalzado el trabajo de los galardonados, a los que ha considerado "la punta de lanza" de la artesanía en Castilla-La Mancha.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha invitado a mirar el futuro "con ilusión" y ha expresado su deseo de que la feria pueda volver el próximo año al Parque de La Vega, para seguir mostrando "creatividad, talento y tradición, pero también trabajo, entusiasmo, esfuerzo e innovación".

Apoyo al sector

También la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha reafirmado el apoyo de la institución provincial al sector y se ha comprometido a reforzar las políticas de promoción, formación y digitalización artesanal.

Durante el acto, Farcama ha entregado seis placas al mérito artesano, una por cada provincia y otra en el ámbito nacional, concedida a la Fundación Loewe. Los premios regionales de artesanía y nueve títulos de maestro artesano, que elevan a cerca de 200 los otorgados hasta la fecha en la comunidad autónoma.

Entrega de premios en Farcama Ayuntamiento de Toledo

La Medalla al Mérito Artesano ha recaído en el damasquinador toledano Ángel Luis Corrales, quien ha celebrado el reconocimiento como "la mejor manera de conmemorar" sus 30 años de trayectoria.

Corrales ha afirmado que este galardón "renueva y refuerza sus ganas de seguir reivindicando el valor del damasquinado tradicional frente a "productos sin alma".

Entrega de premios en Farcama Ayuntamiento de Toledo

Con este anuncio, Castilla-La Mancha reafirma su condición de referente nacional e internacional en la artesanía, un sector que combina tradición, innovación y arraigo cultural en toda la región.