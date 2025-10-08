Castilla-La Mancha incrementa a 4,9 millones de euros las ayudas para fomentar el empleo indefinido

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha incrementará en 1,4 millones de euros la línea de ayudas directas destinadas a fomentar la contratación indefinida, elevando el presupuesto total de la convocatoria hasta 4,9 millones de euros.

El objetivo es respaldar más de medio millar de empleos en la región. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado que la resolución de la ampliación se publicará este viernes, 10 de octubre, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

La consejera ha realizado el anuncio durante la inauguración de la jornada de empresas saludables organizada por CECAM en Toledo, en el marco de la Red de Empresas Saludables, y ha destacado la importancia de esta iniciativa para crear entornos laborales más seguros y promover hábitos de vida saludable entre los trabajadores.

En este contexto, Patricia Franco también ha resaltado la reciente creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral y ha avanzado que el Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral, cuyo decreto de creación se publicó el pasado lunes en el DOCM.

Implicación empresarial

Durante la jornada, empresa Tecon expuso su experiencia dentro de la Red de Empresas Saludables, que actualmente agrupa a 24 compañías de la región.

Patricia Franco ha destacado que esta red es un ejemplo de implicación empresarial en la creación de entornos laborales más seguros y saludables, reforzando la seguridad y bienestar de los trabajadores.

Trabajos seguros

Asimismo, la consejera ha recordado la próxima celebración de la Semana Europea de la Seguridad y Salud Laboral, del 20 al 26 de octubre, bajo el lema "Trabajos seguros y saludables en la era digital", y ha señalado que la digitalización es clave para consolidar entornos de trabajo seguros.

En este sentido, el Gobierno regional ha resuelto recientemente las ayudas de Adelante Digitalización, con una inversión de 1,5 millones de euros destinada a apoyar 153 proyectos de transformación digital en pymes e industria manufacturera de Castilla-La Mancha.