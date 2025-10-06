Una gran bola de fuego ilumina de madrugada los cielos de Castilla-La Mancha: "Se ha desintegrado a 29 km de altura"

Los detectores que el proyecto Smart -del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC)- tiene instalados en los observatorios astronómicos de La Hita (Toledo), Huelva, Calar Alto (Almería), Sierra Nevada, La Sagra (Granada) y Sevilla han detectado el paso de una bola de fuego en la madrugada de este lunes cuya luminosidad ha llegado a tener el tamaño de la luna llena.

Según ha explicado el astrofísico José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y responsable del proyecto Smart, esta bola de fuego ha sido grabada a las 02:44 de la madrugada. Al parecer, esta roca procedía de un cometa -lo que comúnmente es conocido como un meteroide- y entró en la atmósfera a una velocidad de unos 127.000 kilómetros por hora.

Al impactar violentamente contra el aire a esta gran velocidad, la superficie de la roca se calentó hasta alcanzar una temperatura de varios miles de grados centígrados y se volvió incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 104 kilómetros sobre la localidad de Fuenlabrada de los Montes (provincia de Badajoz).

Desde ese punto avanzó hacia el sureste, sobrevoló Ciudad Real y se extinguió a una altitud de unos 29 kilómetros sobre la localidad de El Guijo (provincia de Córdoba). La bola de fuego recorrió una distancia total en la atmósfera de unos 107 kilómetros.

El análisis preliminar del fenómeno también indica que la roca se habría desintegrado completamente en la atmósfera sin que ningún fragmento hubiese alcanzado el suelo y que su luminosidad similar a la de la luna llena posibilitó que pudiera ser vista desde toda la península ibérica.

Smart es un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrolla la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN); se trata de una red de investigación coordinada desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). La Red SWEMN tiene como objetivo monitorizar continuamente el cielo con el fin de registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de distintos objetos del sistema solar.