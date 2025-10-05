Page recibe con "mucha tristeza" la muerte de Guillermo Fernández Vara: "Deja una gran huella"

Emiliano García-Page ha mostrado su "mucha tristeza" por el fallecimiento este domingo del expresidente de la Junta de Extremadura y figura clave del socialismo en España, Guillermo Fernández Vara.

Page ha trasladado su más sentido pésame en redes sociales y ha definido a Vara como un "referente político con un profundo compromiso con la construcción de una sociedad más justa".

El expresidente extremeño ha dicho adiós a sus 66 años tras una larga batalla contra un cáncer de estómago que él mismo hizo pública en 2023. Vara lideró la Junta de Extremadura durante 12 años y para Page "fue un gran presidente y deja una gran huella".

Recibo con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, referente político con un profundo compromiso con la construcción de una sociedad más justa.

Fue un gran presidente de Extremadura y deja una gran huella en toda España. Mi más sentido pésame. pic.twitter.com/WVaqmIShEx — Emiliano García-Page (@garciapage) October 5, 2025

Nacido en Olivenza (Badajoz) en 1958, la trayectoria de Fernández Vara estuvo marcada por su vocación de servicio. Ejerció como médico forense en casos tan mediáticos como el crimen de Puerto Hurraco antes de que Juan Carlos Rodríguez Ibarra lo fichara para la política.

Tras ser director general de Salud Pública y consejero de Bienestar Social y Sanidad, en 2007 sucedió a su mentor al frente de la Junta de Extremadura, cargo que ostentó de 2007 a 2011 y de 2015 a 2023.

Durante su trayectoria política, fue uno de los pocos barones socialistas que junto a Javier Lambán y Emiliano García-Page no dudaron en alzar la voz contra las medidas de su compañero de partido, Pedro Sánchez.

En una de sus últimas apariciones públicas, ya afectado visiblemente por la enfermedad, pidió que no se le pusieran calles ni se le rindieran homenajes: "Mis plazas y mis homenajes son mi foto en la casa de los extremeños".