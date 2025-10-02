La renta de los castellanomanchegos sube 1.000 € en un año: estos son los pueblos más ricos y más pobres

La renta media bruta en Castilla-La Mancha alcanzó en 2023 los 26.399 euros, subiendo 1.000 euros con respecto al año anterior, cuando se situó en 25.399. Así se extrae del listado que publica el Ministerio de Hacienda basándose en la estadística del IRPF por municipios mayores de 1.000 habitantes.

Una cifra que sitúa a la comunidad como la antepenúltima con la renta media más baja, solo por encima de Extremadura (23.419) y Andalucía (26.065).

Este dato confirma una brecha con respecto a la Comunidad de Madrid, la región con la renta media más alta, con 40.801 euros. Además, la renta castellanomanchega se sitúa 4.934 euros por debajo de la media española, fijada en 31.333.

Diez municipios más ricos

El municipio toledano de Pepino vuelve a ser el pueblo con la renta bruta media más alta de toda Castilla-La Mancha con 38.282 euros. Le siguen Trillo (Guadalajara) con 36.919, Cabanillas del Campo (Guadalajara) con 35.968, Cobisa (Toledo) con 35.791, El Casar (Guadalajara) con 35.494, Olías del Rey (Toledo) con 34.773, Valdeaveruelo (Guadalajara) con 34.468, Nambroca (Toledo) con 33.045, Chiloeches (Guadalajara) con 33.071 y Ciudad Real con 32.554.

De este modo, Pepino vuelve a liderar el ranking castellanomanchego después de ser destronado en 2022 por Olías del Rey, que ahora se sitúa en sexta posición. Pese a ello, Pepino no aparece en el ranking nacional hasta el puesto número 119.

El informe de Hacienda también muestra que los tres municipios con más renta aumentaron la cifra de 2022 a 2023. Mientras Pepino sumó 2.035 euros, Trillo ganó 1.609 y Cabanillas del Campo 1.390.

Pueblos con menor renta

En cuanto a los municipios con la renta más baja, llama la atención que los tres más pobres de Castilla-La Mancha están en la provincia de Ciudad Real. Son Villamanrique con 16.339 euros, Carrizosa con 16.381 y Albaladejo con 16.888.

Le siguen Socovos (Albacete) con 17.480, Cenizate (Albacete) con 17.585, Nerpio (Albacete) con 17.694, Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) con 17.702, La Alberca de Záncara (Cuenca) con 17.790, Las Mesas (Cuenca) con 17.987 y Castellar de Santiago (Ciudad Real) con 18.095.

Capitales de provincia

En cuanto a la situación en las cinco capitales de provincia, lidera la lista de la renta media bruta más alta Ciudad Real con 32.554 euros.

Le siguen Toledo con 31.815 euros, Guadalajara con 31.804, Albacete con 30.328 y Cuenca con 29.719.