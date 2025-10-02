Castilla-La Mancha registra 615 parados más en septiembre y la cifra total se sitúa en 116.714

Castilla-La Mancha ha registrado 615 parados más en el mes de septiembre, por lo que la cifra total se sitúa en 116.714. El final de la temporada veraniega también ha provocado un descenso de 95 cotizantes en la Seguridad Social.

