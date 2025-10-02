Castilla-La Mancha registra 615 parados más en septiembre y la cifra total se sitúa en 116.714
El final de la temporada veraniega provoca un leve incremento de desempleados y un descenso de 95 cotizantes.
Más información: El empleo aguanta el bajón tras el verano y aumenta en 31.462 afiliados en septiembre gracias a la vuelta al cole y la industria
Castilla-La Mancha ha registrado 615 parados más en el mes de septiembre, por lo que la cifra total se sitúa en 116.714. El final de la temporada veraniega también ha provocado un descenso de 95 cotizantes en la Seguridad Social.
