El paso de la borrasca Gabrielle deja 12 incidencias en Castilla-La Mancha: la Junta desactiva el Meteocam

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado a primera hora de este martes el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Adversos (Meteocam) que se había movilizado en Fase de Alerta en las provincias de Cuenca y Albacete en la tarde de este domingo por el paso de la borrasca Gabrielle.

Finalmente, este fenómeno meteorológico ha dejado un saldo de 12 avisos, todos ellos registrados en la provincia de Albacete.

El servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha especificado que la mayoría de estas incidencias se produjeron entre las 21:00 y las 23:00 horas del pasado domingo y tuvieron como epicentro principal el municipio de Almansa.

No obstante, también se registraron incidentes en otros municipios como Valdeganga, Montealegre del Castillo, Villavaliente y Hellín.

La mayor parte de estos avisos estuvieron relacionados con balsas de agua en la vía pública, calles y carreteras, así como la inundación de algún garaje y el desprendimiento de cables eléctricos. Todos ellos fueron solucionados, sin que se produjeran daños personales.

La desactivación del Meteocam se ha llevado a cabo tras la finalización de los avisos de nivel naranja y amarillo, que fueron elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), por fuertes lluvias y tormentas en estas dos provincias, así como por la ausencia de incidencias ocasionadas por estos fenómenos meteorológicos.