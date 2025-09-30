Arranca este miércoles la campaña de vacunación de la gripe en Castilla-La Mancha con la población infantil

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adquirido 600.000 dosis para la campaña de vacunación contra la gripe que arranca este miércoles con la población infantil, prolongándose hasta el 31 de marzo.

Según han detallado la directora general de Salud Pública, Laura Ruiz, y la directora general de Cuidados y Calidad del Sescam, Montserrat Hernández, la Junta ha dedicado un presupuesto de 6,7 millones y ha adquirido un total de 360.000 dosis de vacuna adyuvada, que se destina a la población mayor porque consigue una mayor respuesta inmunológica.

Por ello, en esta campaña se va a administrar a la población mayor de 60 años, mientras que en la anterior se le administró a mayores de 65 años.

Asimismo, se han adquirido 205.000 dosis de vacuna inactivada estándar y aproximadamente unas 30.000 dosis de dosis de vacuna atenuada intranasal, que se destina especialmente a los niños de entre 24 y 59 meses.

Las novedades principales de la campaña es que se adelanta el comienzo de la vacunación infantil al 1 de octubre. Los padres recibirán un mensaje en sus móviles animándolos a protegerlos, además de a las personas vulnerables. Las citas podrán pedirse a través de la web de la Consejería y de la aplicación 'Mi Salud Digital'.

Como marca el calendario, este miércoles arrancará la vacunación de niños de entre 6 y 59 meses y de grupos de riesgo menores de 14 años. El resto de la población se podrá vacunar a partir del 14 de octubre.

El adelanto de la campaña para la población infantil es para reforzar las coberturas de protección de los menores dotándolos de un espacio específico y disminuir la circulación comunitaria del virus.

Virus respiratorio sincital (VRS) y covid

Por otro lado, Ruiz y Hernández han expresado que se sigue con la sistemática estacional de inmunización contra el virus respiratorio sincitial (VRS) de todos los recién nacidos y menores de seis meses, de un año y menores de dos años con condiciones de riesgo.

La inmunización supone una reducción estimada global de un 80 por ciento del riesgo de hospitalización en estos grupos y para propiciarla se han adquirido 14.000 dosis por un importe de más de tres millones de euros.

Además, Ruiz ha destacado que Castilla-La Mancha está alcanzando coberturas de vacunación contra el VRS superiores al 95 por ciento de la población diana.

En cuanto a las vacunas de covid, se limitará la indicación a vacunación a personas con factores de riesgo de presentar enfermedad severa gestantes, personas de 70 o más años, internos en residencias de mayores, centros de discapacidad y residentes en instituciones cerradas, además de personas que tengan condiciones de riesgo de desarrollar complicaciones o enfermedad grave.

Segunda comunidad con mejores coberturas

Por otro lado, Hernández y Ruiz han expresado que los objetivos son alcanzar un 75 por ciento de cobertura en personas mayores de 60 años, un 60 por ciento en mujeres embarazadas y en personas con factores de riesgo.

En la campaña anterior, Castilla-La Mancha fue la segunda con mejores coberturas en mayores de 64 años, con un 68 % de la población diana. No obstante, han admitido que es necesario reforzar la vacunación de sanitarios y profesionales sociosanitarios.

Por último, han animado a toda la población a vacunarse, ya que las vacunas son "las mejores armas para prevenir enfermedades. "Pese a los bulos, son uno de los mayores éxitos en salud pública, porque cada año salvan al menos entre dos y tres millones de vidas en todo el mundo", han sentenciado.