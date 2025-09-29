El debate del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso se pospondrá a noviembre

La toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados no será el próximo 7 de octubre como estaba previsto. Finalmente, se debatirá y votará el próximo mes de noviembre.

Así lo ha confirmado el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, que ha achacado el cambio "a la organización del Congreso de los Diputados y a los debates que se van produciendo".

Según ha destacado, los asuntos autonómicos se debaten en el Congreso el primer martes de cada mes que hay pleno, es decir, que la próxima fecha que se propondría se iría a noviembre.

"Con ese calendario, la previsión muy factible es que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha pueda estar lista para el primer semestre de 2026, teniendo en cuenta que tras la toma en consideración se tiene que abrir el periodo de enmiendas, que normalmente se suele prorrogar", ha expresado.

Tal y como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el presidente regional, Emiliano García-Page; el presidente del PP autonómico, Paco Núñez; y la portavoz del PSOE en las Cortes, Ana Isabel Abengózar; serán los encargados de presentar y defender el nuevo Estatuto en la Cámara.

Nuevos derechos

Bellido ha afirmado que el nuevo Estatuto recoge nuevos derechos para la ciudadanía, como el derecho al acceso en condiciones de igualdad a las tecnologías de la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación y el derecho al agua, a la sostenibilidad del medio ambiente y a la preservación del entorno natural.

Además, blinda los servicios públicos, como la sanidad, la educación, reconoce el derecho a la vivienda y protege los derechos de las personas menores de edad, de los mayores, de las personas con discapacidad y de quienes se encuentran en situación desfavorable, al tiempo que garantiza la efectiva igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política de la región y se compromete en la lucha contra la violencia machista.

Y garantiza el desarrollo y la equidad de las zonas rurales, la cohesión territorial y establece medidas para la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial.