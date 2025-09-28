El PSOE reprocha a Paco Núñez su "política mezquina y carroñera" sobre el incendio de Guadalajara

La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha criticado al presidente del PP en la región, Paco Núñez, su "actitud" respecto al incendio forestal de Guadalajara. La socialista lo ha acusado de practicar, "una vez más ante las catástrofes", una política "carroñera y mezquina".

"Creo que si algo ha demostrado el Partido Popular desde la pandemia es que desde que tienen a Paco Núñez como líder no hay catástrofe que no quieran aprovechar políticamente", ha lamentado.

Abengózar ha instado al 'popular' a "dejar de lado" ese tipo de política y ha reprochado al partido que "intenten dar lecciones después de la gestión de Mazón con la dana en la Comunidad Valenciana, la de Mañueco con los incendios este verano en Castilla y León o de los despidos masivos de bomberos del Infocam cuando gobernaban en Castilla-La Mancha".

"Lecciones ninguna a un Gobierno cuya política de prevención y extinción de incendios ha sido premiada y valorada en este país en innumerables ocasiones, pero recientemente por su colaboración o solidaridad con las comunidades autónomas vecinas", ha expresado.

"El plan funciona"

La socialista ha asegurado que el plan regional "funciona", ya que es "el que más invierte de todo el sistema español".

"Creo que lo más sensato que debería hacer el Partido Popular, ya que no tiene nunca una propuesta positiva para Castilla-La Mancha, es dejar de estorbar y que agradezcan y apoyen la labor de los profesionales del Infocam como lo hace el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha indicado.

Por último, ha puesto en valor la "labor y profesionalidad" de los efectivos del Plan Infocam al frente de los incendios y ha agradecido la colaboración de los efectivos de Castilla y León y la Comunidad de Madrid.