La borrasca Gabrielle pondrá en alerta a tres provincias de Castilla-La Mancha este domingo por fuertes lluvias

La borrasca Gabrielle ha llegado a la Península después de dejar vientos de hasta 200 kilómetros por hora en el Atlántico norte. Un temporal que amenaza con dejar fuertes lluvias en muchos puntos y que pondrá en alerta este domingo a varias provincias de Castilla-La Mancha.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Albacete y Cuenca estarán en aviso naranja desde las 18 horas de la tarde por lluvias y tormentas, mientras que Ciudad Real estará en alerta naranja desde las 12 horas por fuertes precipitaciones.

En Albacete, la zona más afectada será la de La Mancha, donde se esperan tormentas y lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Hellín y Almansa estarán en aviso amarillo por precipitaciones de hasta 15 litros. Misma situación que se espera en La Mancha conquense y en la Serranía de Cuenca.

En Ciudad Real, la Aemet alerta de posibles lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, sin descartar acumulados de más de 30 litros en seis horas.

Tras el domingo, la Aemet mantendrá la alerta naranja en Albacete y Cuenca hasta las 6 horas de la mañana del lunes. Asimismo, la primera provincia se mantendrá en alerta amarilla durante todo el día.

Previsión del domingo

La Aemet ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha cielos con intervalos de nubes altas que se irán cubriendo de nubes medias a lo largo del día de oeste a este, quedando nuboso o muy nuboso.

A partir del mediodía, se darán precipitaciones moderadas en la mitad oeste, de mayor intensidad y persistencia en la provincia de Ciudad Real.

En Cuenca y en La Mancha de Albacete se originarán tormentas a últimas horas de la tarde que podrán dejar precipitaciones fuertes e incluso localmente muy fuertes y con probabilidad de granizo.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso generalizado y las máximas en descenso, notable en el tercio oeste y menos acusado en el este. Durante la primera mitad del día, viento flojo de componente sur. Después será de dirección variable.