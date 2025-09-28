La autopista de peaje más deficitaria de España discurre por Castilla-La Mancha: perdió dos millones en un año

Las autopistas de peaje que quebraron tras la crisis de 2008, que el Estado rescató en 2017, obtuvieron un beneficio neto de 20,5 millones de euros en 2024, un 21 % más que el año anterior.

No obstante, algunas vías son un lastre para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), la empresa pública que las gestiona. El mayor ejemplo es la AP-41 entre Toledo y Madrid.

La AP-41 fue en 2024 la autopista de peaje más deficitaria de toda España, solo ingresando 3,4 millones de euros, dos menos que el año anterior. Cabe recordar que esta vía cuenta con 80 kilómetros y ya tiene 27 de ellos gratuitos.

Autopistas más rentables

Las autopistas R-3 y R-5, que operan bajo una misma concesión y discurren por las salidas de Madrid hacia Valencia y Extremadura, respectivamente, continuaron siendo los principales activos de la empresa pública.

Obtuvieron unos ingresos de más de 28 millones de euros, un 30 % del total, y unas ganancias de nueve millones de euros, casi la mitad del beneficio que concentraron todas las autopistas rescatadas.