Page desvela cuáles son sus cinco rincones favoritos en cada provincia de Castilla-La Mancha: te sorprenderán

Durante el encuentro informativo para conmemorar el 40 aniversario de la delegación de la Agencia EFE en Castilla-La Mancha, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha desvelado cuáles serían sus lugares ideales para perderse en cada una de las cinco provincias.

Concretamente, el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, le ha preguntado al líder del PSOE en la región sobre esos rincones que anhela para encontrar la calma o el anonimato que tanto sufre por no disfrutar, según ha confesado el mismo Page en varias ocasiones.

En la provincia de Cuenca, ha confesado que le gustaría sentarse "tranquilo en la plaza del ayuntamiento a las tres de la noche", ha bromeado para después aclarar que lo que busca es "la soledad de la noche para no escuchar nada. Ya escucho yo muchísimas cosas todo el día".

Plaza del Ayuntamiento de Cuenca. Turismo Castilla-La Mancha

Sobre la plaza conquense ha reivindicado que es un lugar que le "inspira una barbaridad". Como segunda opción en Cuenca, ha destacado un "pequeño estanque/remanso de agua en El Picazo".

En territorio guadalajareño, el presidente se ha decantado por la naturaleza imponente del Parque Natural del Alto Tajo. En este sentido, ha señalado "me gustaría subirme al pico más alto en el que se ven los meandros del Alto Tajo. Es una de las zonas más extraordinarias que hay en España".

Parque natural del Alto-Tajo. Turismo Castilla-La Mancha

Page busca en Albacete todo lo opuesto a Cuenca, desea multitud y "disfrutar de una noche de feria". Ha lamentado no poder gozar de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional como un ciudadano más.

"Te das cuenta de lo que sufro porque casi todo lo que digo no puedo hacerlo", ha expresado entre risas.

Su elección en la provincia de Ciudad Real es un lugar cargado de historia y cultura: la plaza de Almagro. "Le tengo una especial devoción a sentarme a tomar un cafetito en esa plaza. No me canso de mirar", ha afirmado.

Para Page la plaza de Almagro es "muy mágica" porque "te inspira cultura enseguida" y por tanto a su criterio no es casualidad que acoja "la muestra de teatro clásico más importante del mundo".

Barreda y Page en la Campana de la Catedral de Toledo. JCCM

Por último, su lugar favorito de Toledo es la 'Campana Gorda' situada en lo alto de la torre de la Catedral Primada a pesar de que la subida es "complicada".

"Te das cuenta de que es una campana inmensa en un sitio extraordinario. Es de esos lugares donde los problemas se quedan abajo", ha relatado. Aun así ha reconocido que la vista de Toledo desde el Parador Nacional es inigualable.