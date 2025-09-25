Zapatero a Page: "Es absurdo considerar de extrema derecha a dos millones de catalanes que apoyaron el 'procés'"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que está haciendo de interlocutor del Ejecutivo con el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha respondido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras opinar que "alguien progresista no debería pactar con la extrema derecha independentista".

Para Zapatero, es "completamente surrealista y absurdo" considerar de extrema derecha a "dos millones de catalanes que apoyaron el 'procés'". Así lo ha expresado tras su participación en el encuentro 'China-Europe Talent Forum', preguntado por las recientes declaraciones del líder castellanomanchego.

No obstante, ha asegurado que no se ha dado por aludido por las palabras de Page, con el que habló hace unos días, y ha asegurado que no sabe a quién se refiere.

"Sabemos muy bien la delimitación de la extrema derecha que hay en este país y en el mundo. Imaginar que los cientos de miles y los dos millones de catalanes que en su día apoyaron el 'procés' son de extrema derecha es completamente surrealista y absurdo", ha expresado.

Auge de la ultraderecha

Al respecto, Zapatero ha apuntado a que el auge de la ultraderecha se explica por la influencia internacional de líderes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Tienen un momento en el que están excitados por el 'trumpismo'. Nada pasaría si Trump no estuviera ahí, aunque creo que será un periodo breve de la historia política de las relaciones internacionales", ha sentenciado.