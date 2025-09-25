Page: "Pedro Sánchez no puede ir a unas elecciones ofreciendo socios que realmente quieren saquear el Estado"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado este jueves el anuncio de Pedro Sánchez de presentarse a la reelección en las elecciones de 2027. Para el líder regional, el partido no puede concurrir a una convocatoria electoral "ofreciendo amistades y socios que vienen a saquear el Estado y que son los que nos han llevado a la ruina".

Así lo ha afirmado durante una entrevista con la periodista Susana Griso en el programa de Antena 3 'Espejo Público', donde ha reconocido que Sánchez "está obligado a no aflojar ni darse por vencido, aunque tampoco cuesta nada cambiar de opinión".

"En España, salvo que un político anuncie su fecha de caducidad, lo normal es que siga hasta que él quiera. No sé si lo ha hablado con su familia y si tenemos el mismo concepto de lo que es el partido. Conmigo no ha hablado, aunque yo sería indiferente", ha expresado.

Sobre los socios, Page se ha referido a Puigdemont como alguien que "ha obligado al PSOE a aprobar una amnistía, a rebajar varias veces delitos de corrupción y a vender su alma".

Asimismo, ha reconocido que creía que el partido podría ir a los comicios con dos grandes banderas: "La de la honestidad, que ya es difícil porque se ha hecho mucho daño con asuntos como el de Koldo, y la de la economía, que es un elemento fuerte en España pero hay que estar atentos por si viene algún nubarrón en medio de un presupuesto no aprobado".

Pese a todo ello, ha asegurado que "siempre" votará al PSOE y pedirá el voto para su partido. "El día que no lo haga dejaré la militancia. Yo estoy aquí antes que Pedro Sánchez y hay que mantener una opinión viva para que la gente recuerde lo que era el partido. Cuando pase esta época debe ser sencillo volver al solar de la socialdemocracia. Si nos movemos, quizás lo venden a otros principios, valores o espacios políticos", ha lamentado.

Legislatura sin presupuestos

Preguntado sobre quién puede "poner la puntilla al Gobierno", Page ha afirmado que los únicos que tienen capacidad de decidir son los ciudadanos. Para el presidente autonómico, "una legislatura entera sin presupuestos es difícil de asumir" porque prorrogar las cuentas hace que "muchos programas se atranquen".

"Para mí gobernar es poder cumplir con lo que has prometido a la gente y no solo estar en el cargo", ha criticado.

Por otro lado, ha expresado que no forma parte de ningún tipo de grupo o corriente crítica contra el Gobierno. "Yo opino y me lo tomo como una obligación porque llevo mucho en el partido y porque lo quiero. A mí me duele España y el partido. Hablo con tranquilidad porque no tengo ningún tipo de ambición interna y porque mi tierra se ve afectada por la política general", ha indicado.

Críticas a los jueces

Page también ha cargado contra las críticas de Moncloa a los jueces que instruyen procesos judiciales contra familiares de Sánchez. Para el castellanomanchego, "a los jueces se les acusa de hacer política solo cuando acusan a políticos".

"Acusar a un juez es un delito y debe hacerse en los tribunales porque supondría prevaricación. Si solo se dice en público es una calumnia gratuita", ha añadido.

Sobre la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que sea un jurado popular el que juzgue si la mujer del presidente, Begoña Gómez, acaba en el banquillo por malversación, Page ha sostenido que es una determinación "posible técnicamente, pero extraña porque puede malinterpretarse en el conjunto de la sociedad".

En este sentido, Page cree que existe tal saturación de temas que "se está jugando a quién lo dice en vez de a lo que se dice", con el objetivo de "dividir a la gente en bandos". "El 95 % de la tensión de hoy en día es deliberada y buscada para convencer a la mayoría. Izquierda y derecha querían antes ganar mayorías desde la centralidad y ahora buscan obligar a la gente a tomar partido. Todas las encuestas reflejan que al PSOE actual se le identifica más a la izquierda", ha apuntado.

Por último, ha definido a Vox como el "gran distorsionador hoy en día", ya que todos los temas del diálogo público son "aquellos que excitan". "Se busca que el ciudadano vote con las entrañas en vez de con la cabeza", ha sentenciado.