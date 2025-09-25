Núñez acusa a Sánchez de "falta de diplomacia" y exige a Israel que detenga la "masacre" en Gaza

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de Gaza, afirmando que "le sobra demagogia y le falta diplomacia", y ha reclamado que se ejerza presión sobre Israel para que "pare esta masacre".

Núñez ha realizado estas declaraciones a su llegada al desayuno informativo Forum Europea en Madrid, donde ha participado junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El líder regional del PP ha insistido en la necesidad de "poner todo el peso en la diplomacia" y ha defendido que la responsabilidad recae en el Gobierno de Israel, exculpando al pueblo israelí de los ataques.

El presidente del PP regional se ha alineado con la terminología utilizada por Felipe VI en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, compartiendo el uso del término "masacre" para referirse a la violencia en Gaza, aunque ha matizado que su partido no ha empleado el término "genocidio".

Actuar con diálogo

Según Núñez, "hay que parar esta masacre y poner todo el peso en la diplomacia", subrayando la urgencia de actuar con diálogo y exigir responsabilidades al Ejecutivo israelí.

Además, ha aprovechado para cargar contra la política interna del Gobierno central, instando a "dejar a un lado la judicialización de la política y la politización de la justicia".

Cortina de humo

Ha calificado de "irresponsable" al Ejecutivo de Sánchez por intentar "generar cortinas de humo" en relación a distintos asuntos, incluyendo la gestión del conflicto en Gaza y su relación con la presidenta Ayuso.

Con estas declaraciones, el PP de Castilla-La Mancha refuerza su postura de crítica a la gestión de Sánchez en la crisis internacional de Gaza, al tiempo que y el diálogo como herramientas principales para abordar el conflicto.