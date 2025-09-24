Santiago Lázaro: "Los molinos son clave en la parte económica y cultural de Campo de Criptana y de La Mancha"

El alcalde de Campo de Criptana (Ciudad Real), Santiago Lázaro, ha participado en el foro "Entre Gigantes: vino, cultura y patrimonio", impulsado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Una cita celebrada en el restaurante Las Musas que para el regidor tiene el objetivo de "visibilizar las cosas buenas que se hacen en esta tierra".

El regidor ha comenzado su discurso agradeciendo a la presidenta ejecutiva de este medio, Esther Esteban, el desarrollo del foro en el municipio. Un agradecimiento que ha extendido a las empresas, autoridades e invitados presentes.

Lázaro ha aprovechado el emblemático enclave quijotesco para poner en valor los molinos que son símbolo de Campo de Criptana. "Son un elemento que representa a Castilla-La Mancha y a nuestro país en el mundo", ha asegurado.

Para el alcalde, tienen una especial relación con las empresas, ya que tienen que ver "con ese ímpetu que tienen los manchegos por la innovación". "Estos molinos y este paisaje tienen una gran importancia en la parte económica y cultural de Campo de Criptana y de La Mancha", ha explicado.

La industria convertida en patrimonio

En su intervención, Lázaro ha querido recordar la historia de los molinos de Campo de Criptana. Según ha relatado, se construyeron en el siglo XVI a raíz de una fuerte sequía. "Se usaban molinos de agua y la sequía hizo que perdieran rentabilidad, por lo que surgió el molino de torre", ha asegurado.

"La industria y la innovación de la época nos han llevado a tener hoy en día este gran patrimonio. Nuestros molinos son la representación del esfuerzo de mucha gente y de muchas familias, de varias generaciones de criptanenses que apostaron por esta tecnología para tener un futuro mejor", ha sentenciado.

con los emblemáticos molinos como telón de fondo.

