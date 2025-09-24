"Es importante que haya empresas que den a los jóvenes la posibilidad de quedarse en sus pueblos"

Mesa 'El papel estratégico de la industria, la tecnología y el vino en la transformación socioeconómica local'. Javier Longobardo

Escuchar al territorio y adaptarse es la clave para el desarrollo de las empresas en zonas rurales, una oportunidad para retener talento y que los jóvenes puedan vivir y desarrollarse profesionalmente en sus pueblos. En esta afirmación han coincidido este miércoles Isabel Martínez Contreras, responsable de Licencia Social y Alianzas en Moeve; Alberto Marcilla, director de Banca Rural de Globalcaja; Venancio Alberca, CEO de Cojali; y Miguel Ángel Castiblanque, director general de Bodegas Castiblanque; en el foro "Entre Gigantes: vino, cultura y patrimonio", impulsado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en colaboración con el Ayuntamiento de Campo de Criptana.

Durante su intervención en la mesa 'El papel estratégico de la industria, la tecnología y el vino en la transformación socioeconómica local', el director de Banca Rural de Globalcaja, Alberto Marcilla, ha destacado que a las empresas representadas en la conversación les une el "decidido compromiso de generar valor en el territorio, mejorando cada vez más la rentabilidad, pero siempre pegados a la tierra y a su gente".

"El 70 % de las oficinas de Globalcaja están en municipios de menos de 1.500 habitantes, un aspecto que es clave en la lucha contra la despoblación. Además, destinamos el 17,5 % de nuestros beneficios al territorio, con más de 60 millones de euros destinados ya en el territorio", ha recordado durante la mesa moderada por Javier Ruiz, director de Onda Cero Ciudad Real.

Marcilla ha puesto en valor la importancia que tiene para una zona contar con empresas que "posibiliten a la gente tener libertad de quedarse en sus pueblos". "Nosotros miramos al territorio y miramos al futuro pensando en la tecnología, democratizándola para sectores como el agrario", ha afirmado.

Por último, ha destacado que las empresas de la zona tienen que reinventarse constantemente, "sin estar encorsetados y atendiendo a lo que quiere el consumidor para diferenciarse del resto". "La tecnología, la industria, el vino y la cultura son sectores estratégicos para transformar esta región", ha sentenciado.

"Oportunidad para los jóvenes"

Por su parte, Isabel Martínez Contreras, responsable de Licencia Social y Alianzas en Moeve, ha puesto el foco en la necesidad de que los proyectos industriales no se desarrollen de espaldas al territorio. "Hay que reconocer todo lo que está en la zona y ver de qué manera se puede ayudar para aportar valor", ha expresado.

Según Martínez Contreras, Moeve cuenta con 100 años de experiencia estando sobre el terreno, entendiendo cómo desarrollar proyectos para la gente de cada territorio: "Debemos escucharlo y aportar valor a largo plazo, respetando lo que ya forma parte de la zona".

Para terminar, ha aludido a la responsabilidad de las empresas de adaptarse a los territorios para crear nuevas oportunidades. "Donde hay industria hay una oportunidad para que los jóvenes se queden. La industria aporta competitividad y revitaliza la parte social de un territorio", ha finalizado.

Miguel Ángel Castiblanque, director general de Bodegas Castiblanque; e Isabel Martínez Contreras, responsable de Licencia Social y Alianzas en Moeve; durante la mesa. Javier Longobardo

"Invertir en tu zona es una obligación"

De su lado, el CEO de Cojali, Venancio Alberca, ha reconocido que todas las empresas pequeñas nacen en el pueblo del empresario y, aunque luego se puede elegir, "pesa más la parte sentimental". "Invertir en tu zona se convierte en una obligación y es lo que ha ocurrido en Cojali. Hoy Cojali es un centro de actividad importantísimo para sentar población y acoger gente para que desarrolle aquí su carrera profesional", ha afirmado.

Alberca ha destacado la importancia de que los jóvenes puedan trabajar en sus pueblos o en su comarca, desarrollando su vida familiar y profesional en su entorno. "Empresas como la nuestra, asentada en Campo de Criptana, proporciona a la gente esa capacidad", ha celebrado.

Sobre su desarrollo profesional ha asegurado que la clave está en "aprender a ser empresario, con formación y con trabajo". Tras consolidar la empresa, centrados en lo que se quiere hacer, hay que "mirar por mantenerse en el tiempo". "Hay que marcar una buena estrategia, siguiendo unos valores y criterios, y trabajar con buenos equipos", ha explicado.

Alberto Marcilla, director de Banca Rural de Globalcaja; y Venancio Alberca, CEO de Cojali; durante su intervención. Javier Longobardo

"Ser empresario se elige y en esa elección se toman muchas decisiones que afectan a la gente. El reconocimiento nunca va a ser pleno porque no todo el mundo estará de acuerdo con tus decisiones. Sin embargo, yo me siento reconocido aquí, en mi pueblo", ha concluido.

"Las cosas con amor, salen mejor"

"Vendemos experiencias y vivencias". Así lo ha asegurado durante su turno de palabra Miguel Ángel Castiblanque, director general de Bodegas Castiblanque, que ha explicado que la clave del éxito de su empresa es "hacer las cosas con amor".

"En un mundo globalizado y con la competencia que existe, nos dimos cuenta que no podemos competir con las megaempresas en lo macro. Pensamos en lo micro, dando la vuelta a la tortilla para hacer un vino con cariño, corazón y aprovechando el entorno", ha añadido.

La filosofía de Bodegas Castiblanque es pensar en "pequeñas elaboraciones ad hoc para restaurantes o mercados", es decir, "vinos a la carta para un tipo de hostelería más concreta".

Para terminar, Castiblanque ha apuntado a la tendencia del mercado hacia vinos más frescos y fáciles de beber. "Las empresas familiares tenemos más facilidad a la hora de tomar decisiones y programar la vendimia en torno al mercado. El espumoso ha crecido y aquí tenemos una uva como la airé que es ideal. Es el momento de subirnos a ese carro y apostar por esa variedad", ha sentenciado.

Patrocinadores y colaboradores

El foro "Entre gigantes: vino, cultura y patrimonio", organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Campo de Criptana, se ha celebrado este miércoles 24 de septiembre en el restaurante Las Musas de la localidad ciudadrealeña, con los emblemáticos molinos como telón de fondo.

La cita ha contado con el patrocinio del Gobierno de Castilla-La Mancha, Moeve, Globalcaja, Cojali y el propio restaurante Las Musas, así como con la colaboración de Bodegas y Viñedos Castiblanque como proveedor oficial.