Esther Esteban: "Lo rural no es pasado, sino presente, futuro y la columna vertebral de nuestra identidad como región"

Campo de Criptana (Ciudad Real) acoge este miércoles el foro "Entre Gigantes: vino, cultura y patrimonio", impulsado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Un encuentro que se celebra en un enclave emblemático, el restaurante Las Musas, junto a los molinos que simbolizan la herencia universal de Don Quijote y que se han convertido en el marco perfecto para reflexionar sobre el valor del mundo rural, la tradición y la innovación.

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha abierto la jornada subrayando el compromiso del periódico con el territorio y con las raíces que lo sostienen. "Lo rural no es pasado: es presente, es futuro, y es la columna vertebral de nuestra identidad como región", ha afirmado en su intervención inicial.

Esteban ha tenido también palabras de reconocimiento hacia el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, por el apoyo prestado en la organización del evento: "Muchas gracias alcalde por facilitarnos tanto las cosas", ha expresado al inicio de su discurso.

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha defendido que lo rural debe entenderse no solo como patrimonio y tradición, sino también como motor de progreso. "Lo rural, es tierra, es vino, es cultura, pero también es altísima tecnología", ha explicado, destacando el papel de las industrias asentadas en la comarca como ejemplo de "una transformación silenciosa pero imparable, que combina tradición con innovación y genera oportunidades reales".

En su intervención, Esteban ha recordado la función del periodismo como altavoz de estos cambios sociales y económicos. "EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha no solo informa: acompaña, conecta y da voz a quienes construyen el presente y el futuro de nuestra comunidad", ha señalado, reafirmando la apuesta del medio por la cercanía y la credibilidad informativa.

Esteban también ha puesto en valor el liderazgo del periódico en el ámbito digital. "Según la OJD, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha es el primer periódico autonómico en Internet y líder absoluto en la prensa digital en todos los parámetros", ha indicado.

En 2024, el medio alcanzó 18 millones de lectores y 42 millones de páginas vistas, cifras que "continúan creciendo en este 2025 y consolidan nuestro liderazgo", ha recordado.

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha vinculado ese crecimiento con la capacidad de servir de plataforma al mundo rural y de proyectar su mensaje en toda España: "Nuestro impacto a nivel mediático no sería posible sin nuestros lectores, esos CEO tan exigentes, los verdaderos dueños de nuestras empresas, que nos impulsan todos los días a seguir informando con rigor, imparcialidad, seriedad y cercanía".

Esteban ha subrayado, además, el respaldo que supone formar parte del mismo grupo editorial que EL ESPAÑOL, que este 2025 ha cumplido 10 años de trayectoria como líder nacional de la prensa digital: "Nosotros cumpliremos en febrero 20, somos los hermanos mayores", ha recordado.

Tras la inauguración del foro, el programa contempla la participación de representantes institucionales, como el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, así como dos mesas de debate centradas en el papel estratégico de la industria, la tecnología y el vino en el desarrollo socioeconómico local, y en el turismo, el patrimonio y la cultura como motores del futuro de la región.

