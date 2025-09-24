Campo de Criptana acoge el foro "Entre Gigantes" para impulsar lo rural conjugando patrimonio, vino y tecnología

Campo de Criptana (Ciudad Real) ha acogido este miércoles el foro "Entre Gigantes: vino, cultura y patrimonio", organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. El encuentro se ha celebrado en el restaurante Las Musas, junto a los molinos que simbolizan la herencia universal de Don Quijote.

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha abierto la jornada subrayando el compromiso del medio con el territorio. "Lo rural no es pasado: es presente, es futuro, y es la columna vertebral de nuestra identidad como región", ha afirmado.

Esteban ha agradecido al alcalde, Santiago Lázaro, el apoyo prestado en la organización del evento: "Muchas gracias alcalde por facilitarnos tanto las cosas". También ha defendido que "lo rural, es tierra, es vino, es cultura, pero también es altísima tecnología", en referencia a la transformación de las industrias de la comarca.

En esa línea, ha reivindicado el papel del periodismo como altavoz de los cambios sociales y económicos. "EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha no solo informa: acompaña, conecta y da voz a quienes construyen el presente y el futuro de nuestra comunidad", ha señalado. Además, ha recordado que "según la OJD, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha es el primer periódico autonómico en Internet y líder absoluto en la prensa digital en todos los parámetros".

El alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, ha ejercido como anfitrión y ha puesto en valor el foro como escaparate para "visibilizar las cosas buenas que se hacen en esta tierra". Ha destacado la importancia de los molinos como símbolo internacional: "Son un elemento que representa a Castilla-La Mancha y a nuestro país en el mundo".

Lázaro ha recordado que su construcción en el siglo XVI fue fruto de la innovación. "La industria y la innovación de la época nos han llevado a tener hoy en día este gran patrimonio", ha señalado, antes de añadir que los molinos representan "el esfuerzo de mucha gente y de muchas familias".

En el turno institucional, el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido durante una entrevista realizada por la propia Esther Esteban la necesidad de mantener una PAC fuerte. "No hay mejor defensa que garantizar la alimentación", ha advertido, en un momento marcado por la propuesta de recortar en un 22 % los fondos europeos en esta materia. "No podemos quedarnos en aquello de invertir en tanques o en mantequilla. Sería un error", ha afirmado.

Caballero ha reclamado una estrategia europea de defensa sin renunciar al desarrollo agrario y sostenible. "No podemos seguir dependiendo de los americanos", ha asegurado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de "una normativa que obligue a desarrollar industrias intensivas en consumo energético en el territorio donde se produce la energía".

Empresas y territorio

La primera mesa redonda, titulada El papel estratégico de la industria, la tecnología y el vino en la transformación socioeconómica local, ha reunido a representantes de empresas tractoras de la comarca. Todos han coincidido en la necesidad de que el desarrollo empresarial se haga de la mano del territorio.

Alberto Marcilla, director de Banca Rural de Globalcaja, ha recordado que "el 70 % de las oficinas de Globalcaja están en municipios de menos de 1.500 habitantes", lo que en su opinión resulta clave para frenar la despoblación. "Nos une el decidido compromiso de generar valor en el territorio, mejorando cada vez más la rentabilidad, pero siempre pegados a la tierra y a su gente", ha asegurado.

Marcilla ha defendido que las empresas tienen que reinventarse constantemente: "Sin estar encorsetados y atendiendo a lo que quiere el consumidor para diferenciarse del resto". Y ha sentenciado: "La tecnología, la industria, el vino y la cultura son sectores estratégicos para transformar esta región".

Isabel Martínez Contreras, responsable de Licencia Social y Alianzas en Moeve, ha puesto el foco en que "hay que reconocer todo lo que está en la zona y ver de qué manera se puede ayudar para aportar valor". Ha advertido que los proyectos industriales no pueden desarrollarse "de espaldas al territorio", porque "donde hay industria hay una oportunidad para que los jóvenes se queden".

La jornada ha concluido con un vino. Javier Longobardo

El CEO de Cojali, Venancio Alberca, ha subrayado la dimensión personal de emprender en el lugar de origen. "Todas las empresas pequeñas nacen en el pueblo del empresario", ha dicho, antes de añadir que "invertir en tu zona se convierte en una obligación". Alberca ha celebrado que su empresa, asentada en Campo de Criptana y dedicada internacionalmente a aportar soluciones y componentes tecnológicos para el vehículo industrial, la maquinaria agrícola y de construcción, "proporciona a la gente esa capacidad de quedarse, trabajar y desarrollar aquí su vida profesional y familiar".

Por último, Miguel Ángel Castiblanque, director de Bodegas Castiblanque, ha explicado que la filosofía de su empresa es sencilla: "Las cosas con amor, salen mejor". Ha relatado cómo su bodega ha apostado por competir en lo micro, con vinos "a la carta para un tipo de hostelería más concreta", y ha apuntado que "el espumoso ha crecido y aquí tenemos una uva como la airé que es ideal. Es el momento de subirnos a ese carro".

Patrimonio y cultura

La segunda mesa, dedicada al turismo, el patrimonio y la cultura como motor de desarrollo rural, ha puesto de relieve la importancia de cuidar el legado histórico de Campo de Criptana.

El molinero Juan Bautista ha advertido que "el mimo tiene que ser absoluto porque si nuestro legado lo descuidamos, lo perderemos". Ha recordado que en La Mancha llegaron a existir 480 molinos de viento, de los que solo quedan nueve con maquinaria original, y ha destacado la importancia de conservar esa tradición.

El periodista y director del Máster de EL ESPAÑOL, Miguel Ángel Mellado, natural de Campo de Criptana, ha definido el "milagro" de su pueblo en tres fortalezas: "Los molinos, que somos pobres y nuestra gente". "Los molinos hay que cuidarlos como si fuera nuestra madre", ha añadido.

El alcalde, Santiago Lázaro, ha detallado la estrategia turística emprendida por el Ayuntamiento para alargar las visitas. "Detectamos que teníamos bastantes visitantes pero que pasaban pocas horas aquí", ha explicado. Entre las medidas, la próxima apertura de una hospedería propiedad del Ayuntamiento o de un hotel boutique privado, además de la llegada de trenes turísticos como el de los Molinos o el lujoso Al-Andalus.

La viceconsejera de Cultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, ha cerrado la mesa defendiendo que "acercar la cultura a todos los rincones nos hace crecer como individuos y enfrentarnos a nuestras propias contradicciones". Ha destacado la Red de Teatros y la apuesta por los yacimientos arqueológicos, donde la Junta trabaja en "accesibilidad, sostenibilidad y nuevas tecnologías como la realidad virtual".

El foro ha contado con el patrocinio del Gobierno de Castilla-La Mancha, Moeve, Globalcaja, Cojali y el restaurante Las Musas, además de la colaboración de Bodegas y Viñedos Castiblanque como proveedor oficial.

