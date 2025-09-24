Caballero sobre la PAC: "No hay mejor defensa para Europa que garantizar la alimentación"

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha reivindicado la necesidad de no renunciar a una PAC fuerte en Europa para invertir más en el sector armamentístico porque "no hay mejor defensa que garantizar la alimentación".

Durante una conversación titulada 'Desafíos y oportunidades en la región' con la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de CLM, Esther Esteban, en el foro 'Entre gigantes: vino, cultura y patrimonio", ha huido de esa posible dicotomía que plantea la propuesta de la Comisión Europea de reducir los fondos dedicados a la PAC en un 22 %.

"No podemos quedarnos en aquello de invertir en tanques o en mantequilla. Sería un error. Hay que invertir en defensa pero no puede ser a costa de una política agraria que garantice la alimentación de 450 millones de personas", ha asegurado.

Para lograr este objetivo, ha puesto en valor la necesidad de que en Castilla-La Mancha "vayamos de la mano con las organizaciones agrarias" pero también desde una unidad política "con el PP".

En el plano de la defensa, no ha vacilado en que "hay que dedicar más recursos a la defensa" pero de una manera estratégica, "desarrollando una industria armamentística europea". "No podemos seguir dependiendo de los americanos. Hay que sentar unas bases sólidas, también en Castilla-La Mancha, y a la vez no renunciar a la PAC y el desarrollo sostenible", ha agregado.

Una fórmula que a su juicio debe pasar por que los países sean conscientes de que "hay que ceder parte de la soberanía por el bien del interés común".

Comité de la Regiones

Caballero también ha dado los detalles de cómo se ha gestado la votación en la que se elegía este martes a Castilla-La Mancha sede de una reunión en el Comité de las Regiones con Toledo como sede central, Campo de Criptana como modelo de desarrollo sostenible y Tomelloso como ejemplo de innovación en agricultura.

Pese a que a priori había una "mayoría clara" previamente pactada en la reunión de la semana pasada en Dinamarca, Caballero ha asegurado que se sorprendieron cuando el representante del PP Europeo brindó su apoyo a la candidatura de Moravia (República Checa).

Más allá del "desconcierto" inicial, ha reconocido que los representantes 'populares' de las regiones españolas "rompieron la disciplina de voto y mantuvieron su compromiso".

"Esta buena sintonía demuestra lo que debe ser la política con mayúsculas. Dejar al lado intereses partidarios en favor de los intereses comunes", ha agregado.

Energías limpias

El vicepresidente segundo también ha analizado el nivel de innovación que existe en estos tiempos en Castilla-La Mancha con protagonismo de instituciones como la Universidad de Castilla-La Mancha, muy enfocada en "incorporar tecnología al sector agroalimentario".

Un momento de la conversación entre José Manuel Caballero y Esther Esteban. Javier Longobardo

En este proceso, ha incidido en un aspecto que desde el Gobierno regional llevan persiguiendo desde hace mucho tiempo, que Castilla-La Mancha pueda beneficiarse de la energía limpia que genera.

"Necesitamos una normativa que obligue a desarrollar industrias intensivas en consumo energético en el territorio donde se produce la energía", ha reivindicado. En este sentido, ha subrayado que energías como la eólica o fotovoltaica provocan "cambios en los espacios que pueden originar cierto rechazo si no vinculamos las grandes empresas a estos lugares".

Por último, en materia turística ha ensalzado la necesidad de desarrollar un modelo más sostenible que "no se sostenga en llegar a los 100 millones de turistas".

Como ejemplo ha puesto a Campo de Criptana, alternativa a la tradicional apuesta de "sol y playa" en la que "cultura, gastronomía, patrimonio o medioambiente aportan un valor añadido y generan una base de calidad".

El foro "Entre gigantes: vino, cultura y patrimonio", organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Campo de Criptana, se ha celebrado este miércoles 24 de septiembre en el restaurante Las Musas de la localidad ciudadrealeño, con los emblemáticos molinos como telón de fondo.

La cita ha contado con el patrocinio del Gobierno de Castilla-La Mancha, Moeve, Globalcaja, Cojali y el propio restaurante Las Musas, así como con la colaboración de Bodegas y Viñedos Castiblanque como proveedor oficial.