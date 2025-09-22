El PP acusa al Gobierno regional de dar "limosnas" en ayudas por sequía a los agricultores y adjudicarlas "a dedo"

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha vuelto a situar en el centro del debate político la gestión de las ayudas a los agricultores afectados por la sequía.

Este lunes, en una rueda de prensa celebradas en las Cortes regionales, el diputado del PP, Santiago Lucas-Torres ha acusado al Gobierno autonómico de ofrecer "limosnas" en lugar de soluciones reales y de "dar la espalda" a un sector que atraviesa una situación crítica tras tres campañas consecutivas marcadas por la falta de lluvia.

El parlamentario ha puesto como ejemplo que, en algunos casos, las ayudas concedidas apenas alcanzan los 50 céntimos, lo que ha calificado de "desfachatez" y de "auténtico escándalo".

A su juicio, la convocatoria lanzada por la Consejería de Agricultura no solo resulta insuficiente en términos económicos, sino que además discrimina entre agricultores "de primera y de segunda", dejando fuera a numerosas explotaciones y a buena parte del tejido cooperativo y empresarial del campo castellanomanchego.

Excluidos

Según ha detallado, municipios enteros de las provincias de Albacete y Cuenca han quedado excluidos de las ayudas, "como si en ellos no hubiera sequía o sus agricultores vivieran en otro planeta".

En su opinión, esta decisión refleja un reparto arbitrario y "a dedo" por parte del Ejecutivo regional, que a la vez "premia a unos y castiga a otros" sin criterios claros ni objetivos.

Revisión justa

Lucas-Torres ha reclamado una revisión urgente de la convocatoria que incorpore de manera inmediata a todas las explotaciones, sean personas físicas o jurídicas, autónomos, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades limitadas o anónimas.

Además, ha exigido la puesta en marcha de un plan de compensación "real y justo" que llegue "al bolsillo de los agricultores" y no se quede, según sus palabras, en "propaganda vacía que no resuelve nada".

Abandono

El diputado popular ha advertido de que el campo castellanomanchego "se muere" en muchas zonas debido a la sequía y a la falta de medidas eficaces.

"Cada día que pasa sin actuar, cada día que se pierden cosechas, es un día más de ruina, de abandono y de desesperación en nuestros pueblos", ha sentenciado.

Asimismo, ha subrayado que la situación no solo afecta a la viabilidad económica de las explotaciones, sino también al futuro de las zonas rurales, que dependen en gran medida de la agricultura y la ganadería para mantener población y actividad económica.