Tres sucesos en una sola madrugada dejan heridos por arma blanca en Almansa, Cuenca y Talavera

La madrugada del sábado al domingo ha estado marcada por una preocupante escalada de sucesos con arma blanca en Castilla-La Mancha, que se saldaron con tres incidentes separados y varios heridos. Los hechos tuvieron lugar en Cuenca, Talavera de la Reina (Toledo) y Almansa (Albacete), movilizando a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad en las tres localidades.

El primero de los sucesos se produjo en Almansa. Un hombre de 25 años fue apuñalado sobre las 2:08 horas en la calle Corredera de Almansa. El herido fue trasladado al Hospital General de Almansa en una ambulancia de soporte vital. Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local para investigar los hechos.

Más tarde, un joven de 26 años fue herido en el cuello con un arma blanca en la calle Doctor Galíndez de Cuenca. El aviso se recibió a las 3:14 horas. El joven fue atendido y trasladado por una UVI al Hospital Nuestra Señora de la Luz. En el lugar, también intervinieron efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.

Ferias de Talavera

Finalmente, sobre las 7:13 horas, dos hombres resultaron heridos en el recinto ferial de Talavera de la Reina. Uno de ellos, de 33 años, fue agredido con arma blanca y trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado en una ambulancia de soporte vital. El otro, de 30 años, se trasladó al mismo centro por medios propios. Ambos fueron atendidos en el lugar por una UVI y las fuerzas del orden. La Policía Local y la Policía Nacional acudieron a la escena.