Castilla-La Mancha pide un "frente común" contra los recortes a la PAC e invita al PP a sumarse

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido hacer un "frente común" de todas las organizaciones, las fuerzas políticas y de todos aquellos que defienden los intereses de la región, para luchar contra los recortes planteados por la Comisión Europea en la Política Agraria Común (PAC) y las políticas de desarrollo rural.



Así lo ha indicado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, como principal conclusión tras la participación de Castilla-La Mancha en la 235 mesa del Comité Europeo de las Regiones, celebrada en Copenhague (Dinamarca), y como el objetivo que marca el Ejecutivo del presidente García-Page para los próximos meses.

Caballero ha incidido en que hay que hacer un "frente común" primero en el ámbito interno de la propia comunidad autónoma, por lo que ha invitado al Partido Popular a "que deje a un lado sus intereses partidistas y se centre en lo que importa e interesa a la Castilla-La Mancha". Asimismo, ha recalcado que "hay muchos intereses en juego en materia rural y en materia agrícola que están por encima de cualquier interés partidista".

"Blindar" la PAC

Por otro lado, ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya trabaja también en una estrategia externa, liderada por el presidente Emiliano García-Page, con la que quiere incrementar la presencia de la comunidad autónoma en todos los ámbitos, sobre todo en las instituciones europeas, que es "donde se está jugando una partida muy importante en estos momentos".



El objetivo, ha subrayado, es "blindar" la PAC porque ha contribuido "de manera muy positiva" al desarrollo y al bienestar de una región como Castilla-La Mancha, tan vinculada al sector agroalimentario y considerada la despensa de Europa.

"Ni un céntimo"

Por ello, desde Dinamarca ha afirmado que el Ejecutivo regional quiere trabajar "para lograr que no se recorte ni un céntimo lo que hasta ahora han sido los fondos destinados, tanto de forma directa a los agricultores, como también al desarrollo y a la modernización de la vida y de las condiciones del medio rural".



Además, ha recordado que García-Page comparte una misma estrategia con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, pero también con presidentes de otras regiones de Europa. El objetivo, ha insistido, es "defender que los fondos no solo no se pueden recortar ni detraer y tienen que mantenerse en los términos de estos años, en torno a 7.000 millones en Castilla-La Mancha, sino también que incluso se tendrían que aumentar en proporción al IPC para los próximos siete años".