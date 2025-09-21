El PP reclama a Page "más votos en las Cortes que cartas a la ministra de Hacienda para una financiación justa"

Carolina Agudo ha participado en el día del afiliado en Talavera.

La secretaria general del PP pide al presidente que apoye su propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica el próximo jueves en el Pleno de las Cortes. Más información: h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha reclamado al presidente regional, Emiliano García-Page, que se posicione a favor de la financiación autonómica "justa para la región", en lugar de enviar cartas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

De esta forma se ha pronunciado Agudo desde Talavera de la Reina, donde ha participado en el día del afiliado de las Ferias de San Mateo, y ha recordado que el PP reclamará una financiación justa para Castilla-La Mancha a la hora de negociar el nuevo modelo a nivel nacional en el Pleno de las Cortes Regionales del próximo jueves.

"Menos cartas a la ministra y más votos en las Cortes", ha apuntado la popular, quien ha pedido al presidente que apoye la propuesta del PP.

Los representantes del PP en la carpa del partido.

Agudo considera que Page está "calado" por los vecinos de la región como un presidente que "habla mucho pero no hace nada", y que "prioriza los intereses del PSOE" sobre los de Castilla-La Mancha.

"Política útil"

El presidente provincial del PP y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha puesto en valor la "política útil" que, según él, llevan a cabo los gobiernos populares en la provincia.

Desde Talavera, el presidente provincial ha destacado el trabajo en los 104 municipios donde gobierna el PP, que representan más del 70 % de la población.

Para Velázquez, el Partido Popular se dedica a "dialogar, tender la mano y trabajar siempre en beneficio del bien común", en contraste con quienes "únicamente se dedican a generar conflicto y división".