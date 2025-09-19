Campo de Criptana acoge el nuevo foro de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha sobre vino, cultura y patrimonio

Este encuentro "entre gigantes" se celebrará el miércoles 24 de septiembre en el Restaurante Las Musas, en plena la Sierra de los Molinos. La presidenta ejecutiva del periódico, Esther Esteban, entrevistará a José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha. La jornada contará con autoridades como el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, y otras relevantes personalidades como Juan Manuel García Horrillo, Alberto Marcilla, Venancio Alberca, Miguel Ángel Castiblanque, Luis Cobos, Miguel Ángel Mellado, María Teresa Olmedo o Juan Bautista.

Castilla-La Mancha es tierra de contrastes, de historia y de futuro. En sus campos late una herencia milenaria, sostenida por mares de viñedos y un inabarcable patrimonio cultural, verdaderos pilares de su economía y raíces de su identidad. Una región que también avanza imparable en su desarrollo tecnológico, industrial e innovador, pero que nunca se permite olvidar de dónde viene.

Sobre esa simbiosis de tradición y modernidad nace el foro "Entre gigantes: vino, cultura y patrimonio", organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real). Una cita imprescindible para reflexionar sobre el porvenir de esta comunidad y sus desafíos.

El próximo miércoles 24 de septiembre, desde las 9:50 horas de la mañana, los quijotescos e inmortales molinos de Campo de Criptana —símbolos universales de esta tierra— serán el telón de fondo de este encuentro.

El encuentro cuenta con el patrocinio del Gobierno de Castilla-La Mancha, Moeve, Globalcaja, Cojali y el restaurante Las Musas, además de la colaboración de Bodegas y Viñedos Castiblanque como proveedor oficial.

En el restaurante Las Musas, líderes políticos, referentes económicos y voces culturales se darán cita para debatir el futuro de Castilla-La Mancha. Será, además, un día especial: por primera vez, los exitosos foros de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha viajarán más allá de la capital regional, en un gesto que pretende acercar estos debates estratégicos al conjunto del territorio castellanomanchego.

Protagonistas

El programa contará con figuras que marcan el pulso de la política, la empresa y la cultura en Castilla-La Mancha. Entre ellos, José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, quien mantendrá una conversación en profundidad con Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Un diálogo que pondrá en primer plano los principales retos y oportunidades de la región.

Después, tomarán la palabra Juan Manuel García Horrillo, director de Renovables, Gas & Power en Moeve; Alberto Marcilla, director de Banca Rural de Globalcaja; Venancio Alberca, CEO de Cojali; y Miguel Ángel Castiblanque, director general de Bodegas y Viñedos Castiblanque.

El foro contará también con un acento cercano y muy especial: la participación de dos hijos ilustres de Campo de Criptana, Luis Cobos, músico, compositor y director de orquesta, y Miguel Ángel Mellado, periodista y director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL. Dos trayectorias que encarnan cómo el talento nacido en estas tierras puede trascender fronteras y convertirse en orgullo nacional e internacional de toda Castilla-La Mancha.

Agenda completa

9:50 horas Actuación del Conservatorio de Campo de Criptana

10:00 horas Apertura del evento, con unas palabras de bienvenida por parte de Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, y Santiago Lázaro, alcalde de Campo de Criptana

10:20 horas Conversación: "Desafíos y oportunidades de la región" Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, entrevistará a José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

11:00 horas Mesa redonda: "El papel estratégico de la industria, la tecnología y el vino en la transformación socioeconómica local" Juan Manuel García Horrillo, director de Renovables, Gas&Power en Moeve Alberto Marcilla, director de Banca Rural de Globalcaja Venancio Alberca, CEO de Cojali Miguel Ángel Castiblanque, director general de Bodegas Castiblanque Modera: Javier Ruiz, director de Onda Cero Ciudad Real

11:40 horas Mesa redonda: "Turismo, patrimonio y cultura como motores del desarrollo rural" Un diálogo entre Santiago Lázaro, Juan Bautista, Luis Cobos, Miguel Ángel Mellado y Carmen Teresa Olmedo. Modera: Alberto Morlanes, director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

12:30 horas Cierre y copa de vino español

La cita concluirá a las 12:30 horas con un brindis de vino español. Más que un gesto protocolario, será un reconocimiento al alma vitivinícola de la región y un espacio de encuentro entre ponentes, autoridades y asistentes.

Inscripciones

La entrada al foro es gratuita, pero debido al aforo limitado es necesaria la inscripción previa a través del formulario disponible en este site de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Este foro "Entre gigantes: vino, cultura y patrimonio" reunirá a expertos, autoridades y profesionales vinculados al mundo del vino, la cultura y el patrimonio para compartir conocimientos y experiencias sobre el papel estratégico de la industria, la tecnología y el turismo como motores del desarrollo rural.

A lo largo de la jornada, se analizará la situación de la economía local, la riqueza cultural y patrimonial de Campo de Criptana, así como su legado histórico, poniendo en valor cómo estos elementos contribuyen al crecimiento y la identidad de Castilla-La Mancha.