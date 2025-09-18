Núñez insiste en que el dinero de la quita "no podrá destinarse a gasto social" en Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular regional, Paco Núñez, ha pedido este jueves al Gobierno regional que "deje de mentir y engañar" a los colectivos sociosanitarios de Castilla-La Mancha porque el ahorro vinculado a la quita de la deuda no se puede destinar a gasto social.

Núñez ha respondido así a la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien este miércoles manifestaba que al líder del PP "le fastidia que cuando el dinero llegue a la región, lo vayamos a destinar a que Castilla-La Mancha siga progresando".

El líder regional del PP ha insistido en que tanto la AIREF como los presupuestos del Estado y la propia Ley de Condonación ya han confirmado que no se puede destinar a gasto social el ahorro vinculado con ese dinero.

"La deuda solo cambia de bolsillo. Un castellanomanchego en lugar de tener la deuda con la Junta de Comunidades, la tendrá con el Estado, pero pagará la misma deuda que ha generado el PSOE a través de la Junta y el Gobierno de España", ha explicado.



Por todo ello, ha reiterado su petición al Gobierno de Castilla-La Mancha de que "deje de mentir y engañar a la gente" y ha dicho que los colectivos del sector sociosanitario merecen "realidades, apoyo, financiación justa, seguridad y una serie de acuerdos que les permitan desarrollar programas para quienes están atendiendo".

Encierros de Guadalajara

Núñez ha realizado estas declaraciones en Guadalajara, donde ha participado en el Vermú Solidario organizado en el Parque de la Concordia con motivo de las Ferias y Fiestas de la ciudad.

En este contexto, ha aprovechado para felicitar a la alcaldesa, Ana Guarinos, por el éxito del nuevo recorrido del encierro.

Núñez ha explicado que, durante toda la mañana, ha tenido ocasión de conversar con aficionados taurinos que, estaban demostrando que el cambio ha sido “arriesgado y valiente” pero que es “un buen cambio y la alcaldesa ha acertado”.