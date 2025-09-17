Núñez acusa a la Junta de "mentir" sobre el destino de la quita a gasto social y advierte que la deuda "no desaparece"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que la quita de deuda a la comunidad autónoma no puede destinarse a gasto social, sino a pagar a las entidades financieras, y ha acusado al Gobierno regional de "mentir" a la ciudadanía en este asunto.

En una entrevista en el programa Castilla-La Mancha Hoy de Radio Castilla-La Mancha (CMM), Núñez ha afirmado que nunca ha sido "tan urgente" un cambio de gobierno en la región para "dar un chute de ilusión, energía y ganas de cambiar las cosas".

Sobre la condonación de deuda a las comunidades autónomas, ha recalcado que "da igual que paguemos por bizum o por transferencia bancaria, pero hay que pagarlo", insistiendo en que la deuda no se elimina.

"Lo que va a suceder es que en lugar de deber el dinero como castellanomanchegos lo vamos a deber como españoles", ha señalado, subrayando que la deuda "no desaparece, no se volatiliza, cambia de apunte contable".

Mejoras pendientes

En este sentido, Núñez ha reclamado que los 686 millones de euros de incremento del techo de gasto para 2026 se destinen a un plan de choque para reducir listas de espera sanitarias, recuperar la carrera profesional, reforzar la educación, apoyar la agricultura y mejorar las políticas sociales.

Respecto al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuyo debate se abrirá en el Congreso el próximo 7 de octubre, ha destacado que su aprobación con el apoyo del PP demuestra que se trata de un "partido de Estado" y ha defendido que el texto permitirá blindar la sanidad pública, garantizar una mejor financiación y reforzar la defensa del agua.

Otros asuntos

En relación con Vox, que votó en contra del Estatuto y ha anunciado que lo derogará si llega al Gobierno, Núñez ha dicho que confía en que cuando salga adelante se demuestre que "ese trabajo va a ser útil para Castilla-La Mancha".

El líder popular también se ha referido al recién creado Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, que ha calificado de "tardío" tras un "verano negro" en accidentes laborales, recordando que su partido lleva tiempo reclamando este organismo junto a más acciones de prevención y formación.