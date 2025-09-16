El Gobierno de Page pide a la ministra no "criminalizar" los pisos turísticos y llama a "construir viviendas sin parar"

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha cargado este miércoles contra la estrategia iniciada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para impedir que se anuncien en las distintas plataformas de alquiler vacacional centenares de pisos turísticos que no cumplen con los requisitos legales.

"Miente quien piense que criminalizando a los pisos turísticos mañana se arregla el problema del alquiler", ha advertido en una comparecencia en la que ha lanzado varios dardos a la titular del departamento, Isabel Rodríguez, también castellanomanchega y natural de Abenójar (Ciudad Real).

Así se ha pronunciado Hernando después de que el Ministerio haya hecho público que ha notificado ya a las plataformas digitales como Booking o Airbnb la existencia de 918 pisos turísticos ilegales en Castilla-La Mancha, instando a que retiren sus anuncios.

Toledo, con 350, y Cuenca, con 134, concentran en la región la mayoría de estos alojamientos a los que se ha denegado, por no cumplir los requisitos legales, el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio.

Hernando, sin embargo, ha defendido que debe ser el propio Ejecutivo central el que ayude "amablemente" a los propietarios a "regularizar la situación", ya que es de esta administración de la que "proviene la iniciativa" y "tiene la información".

Apoyo a los dueños

Sobre los dueños de los pisos turísticos, ha añadido: "La gran mayoría de las veces, lo que ha hecho es coger una casa casi derruida o un piso ya viejo y reformarlo y meterle un dinero, mejorando espacios urbanos".

Asimismo, se ha negado a calificar como ilegales las viviendas que no han obtenido el número de registro. "Son pisos turísticos que no están en un registro, porque están en trámite, o porque esas personas necesitan ayuda para registrar su piso. No estamos hablando de pisos patera, no estamos hablando de zonas donde se hacinan a las personas. Son pisos que no están regulados y que estoy convencido de que sus propietarios lo primero que quieren es poder regularlos", ha continuado Hernando.

El consejero de Fomento del Gobierno presidido por Emiliano García-Page también ha instado al Ministerio a poner en marcha un nuevo plan estatal de vivienda y ha argumentado que en un país en el que "se agota ya el actual, no podemos estar poniendo tiritas cuando lo que hace falta es cirugía mayor".

"Si lo que queremos son precios del alquiler más bajos, lo que tenemos que ponernos es a construir viviendas sin parar", ha reivindicado Nacho Hernando, que también ha acusado a la ministra Isabel Rodríguez de no informar a las comunidades autónomas de sus planes.

"Se han invertido los papeles en la política española hasta tal punto que tendría que ser yo quien le pregunte a ustedes, los periodistas, de qué van las medidas que se han anunciado. Porque me entero por la prensa", ha criticado.