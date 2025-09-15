CSIF pide mantener los medios antiincendios en Castilla-La Mancha: "Los desmantelan en época de riesgo alto"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Sostenible que mantenga todos los recursos disponibles en la campaña de extinción de incendios tras "un fin de semana muy complicado" y ante la previsión de incremento de las temperaturas en las próximas jornadas.

El sindicato ha recordado que en los últimos tres días se han producido hasta nueve fuegos en Alhambra y Solana del Pino (Ciudad Real); Villares del Saz (Cuenca); Cabanillas del Campo, Torremocha del Campo y El Casar -este último no contabilizado- (Guadalajara); Polán y Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo), además de otro que se está produciendo esta mañana en Puertollano (Ciudad Real).

El incendio de Polán (Toledo) ha sido el más grave del fin de semana, con aproximadamente 337 hectáreas afectadas.

"La magnitud del fuego y la falta de recursos en la provincia obligaron a movilizar un convoy de medios desde la provincia de Ciudad Real, lo que confirma la denuncia realizada por CSIF el pasado viernes, que advertía que la Junta de Comunidades está desactivando medios de extinción en plena época de riesgo alto, una decisión que pone en peligro la seguridad de la población, el medio natural y a los propios bomberos forestales", agregan.

CSIF asegura que el día 12 se desactivó el 21% del dispositivo (23 medios: 16 de extinción y 7 de vigilancia) y el próximo 19 de septiembre el operativo se reducirá hasta quedar activo sólo el 50% de los medios a pesar de que continuará el periodo de riesgo alto.

Brigadas sin personal

De igual modo, señalan que la Junta sí conserva las brigadas helitransportadas en Villares del Saz (Cuenca), Corduente, Peralveche y El Serranillo (Guadalajara), pero "lo hace sin personal, lo que es contraproducente".

"Mantiene el contrato de los helicópteros simplemente por imagen pero no conserva a los bomberos forestales, que son los que realizan el trabajo efectivo de extinción, lo que es una negligencia en caso de producirse un incendio forestal", aseguran.

Ante esta desactivación de medios, avanzan "consecuencias reales y graves".

"Cuando se reducen medios en una provincia se generan huecos que deben cubrirse con recursos desplazados desde otras provincias, aumentando los tiempos de respuesta y poniendo en riesgo tanto a los ciudadanos como a los profesionales. Con una planificación adecuada y con el 100% de las dotaciones activas en cada provincia, los recursos se habrían podido gestionar localmente, garantizando una respuesta más rápida y eficaz", sentencian desde la Central Sindical.