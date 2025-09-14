Page defenderá en Dinamarca una PAC "vital y justa" para agricultores y jóvenes del medio rural

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, participará a finales de esta próxima semana en la Mesa del Comité de las Regiones, en Dinamarca, con el objetivo de defender una Política Agraria Común (PAC).

Su objetivo principal se basa en obtener financiación suficiente y orientada a garantizar el futuro del campo, reforzar el relevo generacional y frenar la despoblación.

Así lo ha anunciado este domingo la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, durante su visita a Los Navalmorales (Toledo), donde ha subrayado que esta será una semana "decisiva" para la agricultura de la región por la celebración de dos reuniones clave que marcarán el modelo agrario de los próximos años.

La primera de esas citas será mañana lunes en el Consejo Consultivo de la Competencia de la PAC, en la que participará el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Postura clara

Allí Castilla-La Mancha defenderá que los ministros de Agricultura de la Unión Europea participen activamente en el diseño y la gobernanza de la PAC posterior a 2027, así como en la definición del presupuesto.

Padilla ha mostrado su preocupación por los recortes que se están planteando en la nueva propuesta comunitaria y ha advertido de que quienes están "de la mano del campo y de los agricultores y agricultoras" deben tener voz y voto en la configuración del nuevo modelo.

Relevo generacional

La segunda reunión, que tendrá lugar en Dinamarca, agrupará a la Mesa del Comité de las Regiones. En este foro, Page presentará una postura clara en defensa de una PAC dotada con recursos suficientes, diseñada para apoyar al campo, favorecer la incorporación de jóvenes y garantizar la seguridad alimentaria.

"No puede haber agricultura sin relevo generacional", ha recalcado Padilla, que también ha adelantado que el presidente aprovechará el viaje para mantener contactos con representantes de distintos países con el fin de sumar apoyos a la posición de Castilla-La Mancha y blindar el futuro del medio rural.

Ataque

En paralelo, la portavoz se ha referido al acto celebrado este domingo en Membrilla (Ciudad Real), que ha contado con la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Padilla ha expresado su deseo de que la reunión "sirva realmente para abordar los problemas que sufren los agricultores y no se convierta en un mero ataque al Gobierno de Castilla-La Mancha y al de España, como suele ocurrir habitualmente".

Finalmente, ha insistido en que lo fundamental es defender una PAC que no sufra recortes, que preserve las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes y que sirva como herramienta para luchar contra la despoblación.

"Nosotros no tenemos la capacidad de decidir, pero vamos a hacer todo lo posible para influir en quienes sí la tienen, para que tomen el camino correcto", ha concluido.