Núñez niega que la vuelta al cole en Castilla-La Mancha sea de las más baratas: "La renta es inferior a la media del país"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado la gestión de la Junta en materia educativa, negando las declaraciones del consejero de Educación, Amador Pastor, que indicaba que la vuelta al cole en la comunidad es de las más baratas de España.

Según ha expresado el 'popular' en el acto 'Dificultades del inicio del curso escolar' celebrado en la sede regional del PP, la renta media de los hogares en Castilla-La Mancha es "5.000 euros inferior a la del resto del país, los salarios son 4.000 euros más bajos y la inflación acumulada es la más alta del país".

"Todo ello convierte el arranque del curso escolar en el más caro proporcionalmente para nuestras familias", ha afirmado, a la vez que ha pedido al Gobierno regional que "deje de mirar hacia otro lado y centrarse en lo verdaderamente importante, como es el futuro de nuestros niños y jóvenes".

Educación de 0 a 3 años

Núñez ha mostrado su compromiso por el futuro de los más pequeños y ha garantizado la educación gratuita de 0 a 3 años en toda Castilla-La Mancha si llega a ser presidente de la Junta.

"En Castilla-La Mancha hay colegios públicos apuntalados, niños que reciben clase en bibliotecas municipales porque no hay aulas disponibles y patios que se improvisan en calles cortadas al tráfico, poniendo en riesgo a los pequeños", ha lamentado.

Sin embargo, ha criticado que cuando los padres y los alcaldes alzan la voz, el Gobierno de Page "los insulta en vez de ofrecer soluciones".

Asimismo, ha lamentado que Page "ha incumplido su promesa de garantizar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años". "Cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno de España y el PP presida la Junta, garantizaremos la gratuidad total de la educación de 0 a 3 años en todos los municipios", ha prometido.