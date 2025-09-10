UGT y CCOO movilizan a centenares de trabajadores en Toledo por una jornada de 37,5 horas: "Es un derecho"

Las calles de Toledo han sido escenario esta mañana de una de las movilizaciones convocadas por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha para exigir la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales.

La marcha, que ha partido de la Plaza de Zocodover y ha concluido frente a la Delegación del Gobierno, se enmarca en una jornada de protestas simultáneas en todo el país, coincidiendo con el debate previsto en el Congreso de los Diputados sobre la tramitación del proyecto de ley de reducción de jornada laboral.

Al frente de la movilización en la capital regional estuvieron la secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, y el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, quienes fueron recibidos por la delegada del Gobierno, Milagros Tolón.

Los representantes sindicales entregaron un escrito en el que reiteran la urgencia de aprobar una medida que, aseguran, cuenta con un amplio respaldo social y que supondría un avance en derechos laborales.

Derecho negado

Durante su intervención, los portavoces sindicales han subrayado que la jornada de 40 horas lleva instaurada en España desde hace más de cuatro décadas y que resulta inaplazable adaptarla a la realidad actual.

"Estamos en otro momento, el tiempo de trabajo debe cambiar. La jornada de 37,5 horas es ya una realidad en muchos convenios y acuerdos, pero no puede seguir siendo un privilegio para unos sectores mientras se niega a otros, sobre todo en ámbitos más precarizados como la seguridad privada, el comercio o la hostelería", ha recalcado Ortega.

Jornada laboral sindicatos

Los sindicatos han alertado además de que lo que se vota en el Congreso "ni siquiera es la aprobación de la ley, sino su mera tramitación parlamentaria". "Estamos ante una anomalía democrática", ha advertido Alcónez, "porque ni siquiera se permitirá debatir un proyecto que el Gobierno pactó en su día con UGT y CCOO".

Apoyo institucional

Tras la reunión con los representantes sindicales, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha trasladado el compromiso del Ejecutivo central con la mejora de las condiciones laborales y ha defendido que "son los grupos que han anunciado su voto en contra quienes deben explicar por qué se oponen a medidas que beneficiarían directamente a 12,5 millones de trabajadores en nuestro país".

Tolón ha recordado avances impulsados en los últimos años, como la reforma laboral, la revalorización del 60% del Salario Minimo Interprofesional o la subida de las pensiones.

Reunión de los sindicatos con Milagros Tolón

Además, ha asegurado que, aunque la reducción de la jornada no prospere en esta ocasión, "el Gobierno no va a variar su hoja de ruta y seguirá trabajando por ampliar los derechos laborales".

Más movilizaciones

Desde los sindicatos se ha advertido que, si la votación de esta tarde en el Congreso tumba la tramitación de la ley, las movilizaciones continuarán. "No vamos a parar. Si hoy no se aprueba, exigiremos al Gobierno que vuelva a llevarla a la Cámara y seguiremos en la calle hasta conseguirlo", han señalado los convocantes.

Las organizaciones sindicales recuerdan que la reducción de jornada es una demanda mayoritaria de la ciudadanía, respaldada en consultas y encuestas con apoyos superiores al 75% en algunas regiones.

Manifestación por la reducción de la jornada laboral

"Más tiempo de ocio y menos tiempo de trabajo no es solo una mejora individual, es un derecho colectivo y un avance socioeconómico que ya está demostrado que funciona", señala Ortega.

A su vez, ha insistido en que pese a que los empresarios siempre dicen que es inviable este tipo de medidas pero la experiencia con la subida del SMI o la reforma laboral demuestran lo contrario: la economía crece y la sociedad avanza.