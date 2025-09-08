La venta de viajes del Imserso empezará el 6 de octubre en Castilla-La Mancha: plazas desde 50 euros y con mascotas

El Imserso crea una tarifa plana de 50 euros para viajar a cualquiera de sus destinos. EFE

Ya se han anunciado las novedades del Imserso para la temporada 2025-2026. Entre los cambios más destacados: los pensionistas con menos recursos podrán viajar a cualquier destino por solo 50 euros e ir acompañados de sus mascotas.

La venta de plazas comenzará el 6 de octubre en Castilla-La Mancha. Este año, se ofrecerán 7.447 plazas a tarifa reducida para quienes cobren pensiones iguales o inferiores a las no contributivas y el Imserso asumirá el resto del coste.

Durante esta semana, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, enviará las cartas de acreditación necesarias para reservar estos viajes, en el marco del programa que promueve un envejecimiento activo y accesible para todos.

Con animales de compañía

El objetivo también es fomentar la promoción de vínculos sociales y prevenir la soledad. Por ello, en el año en que se cumple su 40 aniversario, los viajes del Imserso introducen la novedad de poder viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y costa insular.

Desde el Ministerio destacan que estos viajes generan empleo y una importante actividad económica en nuestro país, convertidos en una herramienta para paliar la estacionalidad del sector turístico.

Por esta razón, la nueva licitación incluye que las empresas adjudicatarias deben comprometerse a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas.

2,8 millones de cartas

Este mes el Imserso enviará un total de 2.811.632 cartas a las 4.387.854 personas acreditadas para poder viajar con este programa, indicando el día a partir del cual pueden reservar sus viajes para favorecer hacerlo de forma escalonada.

La comercialización de los viajes comenzará el día 6 de octubre en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Y el día 8 de octubre en el resto: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Los pensionistas españoles podrán reservar su viaje a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias (www.turismosocial.es, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular), introduciendo su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI.

Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada.