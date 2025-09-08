Alerta amarilla por lluvias, tormentas de granizo y fuertes vientos en Albacete este lunes: hasta 15 litros en una hora

La llegada de una borrasca atlántica dejará en los próximos días precipitaciones y un descenso de temperaturas en algunas zonas de España como Castilla-La Mancha. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará una alerta amarilla por tormentas en la provincia de Albacete este lunes.

En concreto, a las 12 horas de la mañana se activará un aviso amarillo en la comarca de Hellín y Almansa hasta las 21 horas de la noche.

Según la previsión se espera una precipitación acumulada de hasta 15 litros en una hora, además de tormentas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Previsión de lunes

La Aemet ha previsto para este lunes en Castilla-La Mancha cielos nubosos, abriéndose claros al final del día para quedar poco nubosos en el sureste y con intervalos de nubes altas en el resto de la comunidad.

Existe probabilidad de chubascos dispersos que podrían ir acompañados de tormentas ocasionales en las zonas de montaña de la mitad oriental y en el este y sureste de Albacete, donde podrían ser localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas irán en aumento en el sureste de Cuenca y en el este de Albacete y en descenso en el resto. Las máximas irán en descenso en el sur de Cuenca, el norte y el este de Albacete, con cambios ligeros en el resto.

Los vientos soplarán flojos variables con predominio del suroeste y oeste durante las horas centrales del día.