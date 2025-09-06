Paco Núñez pide a Page "sensibilidad e inversión" para luchar contra las enfermedades raras

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este sábado al Gobierno de Emiliano García-Page "sensibilidad e inversión para luchar contra las enfermedades raras".

Así lo ha expresado desde Almansa (Albacete), donde ha asistido al partido benéfico a favor del niño Javi Martínez, que sufre una enfermedad rara, en el que ha participado un equipo de jugadores veteranos de la AFE y que ha congregado a cerca de 5.000 personas en el Estadio Municipal 'Paco Simón'.

"Se necesita un compromiso claro por parte de la Junta para invertir más en investigación, tecnología y aquellos mecanismos que pueden permitir que se combata contra estas enfermedades raras, que afectan a un porcentaje muy pequeño de la población pero que son una realidad a la que dar respuesta", ha afirmado.

Asimismo, ha aprovechado para agradecer a los promotores del evento solidario y a los organizadores, que han demostrado que la sociedad almanseña y la castellanomanchega es "activa y solidaria".

Al respecto, refiriéndose a los 686 millones más de presupuesto con el que contará la comunidad el próximo año, Núñez ha indicado que es "un buen momento para que Page sea sensible, se humanice y esté al lado de las familias que sufren enfermedades raras".

Aranceles chinos

Por otro lado, Núñez ha exigido a Page que "actúe y haga algo" frente a los aranceles anunciados para el sector porcino por parte de China. "Ha optado por pasar de todo, se ha burocratizado y está a otra cosa", ha afirmado.

Por ello, ha indicado que el presidente regional "tendría que estar trabajando con el Gobierno de España y la Unión Europea para minorar las consecuencias de las políticas arancelarias".

"La región tiene un problema, no solo con los aranceles, sino con un presidente que pasa de todo", ha sentenciado.