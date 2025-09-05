Paco Núñez pide una estrategia industrial y una ley de polígonos industriales para Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apostado por poner en marcha una estrategia industrial en la comunidad autónoma y ha reclamado a la Junta una ley de polígonos industriales.

Así lo ha expresado tras su reunión con el presidente de la Asociación de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha (Zincaman), Antonio Fernández-Pacheco, en la que ha destacado su papel en la interlocución entre ayuntamientos, zonas industriales y empresas.

"Castilla-La Mancha tiene una ubicación geográfica inmejorable y un enorme potencial de crecimiento, pero carece de una estrategia clara de industrialización, por lo que hay que seguir el ejemplo de otras regiones, como Valencia, Andalucía o Baleares", ha afirmado.

Ley del Suelo

Por otro lado, Núñez ha considerado que es necesaria la reforma de la Ley del Suelo y de la Ley de Urbanismo, adaptándolas al siglo XXI para facilitar inversiones industriales y urbanísticas.

También, la puesta en marcha de un plan de modernización de las zonas industriales para garantizar suministro eléctrico, acceso a datos, redes de saneamiento e infraestructuras básicas en polígonos incompletos.

El 'popular' también ha apuntado al fomento del crecimiento agroindustrial, la atracción de sectores estratégicos como la automoción y la industria militar. Y el impulso de la logística regional y la retención del talento joven mediante programas de empleo vinculados a las universidades.

"El Gobierno regional podría aprovechar los 686 millones de euros adicionales en los presupuestos para el próximo año para impulsar una ley de polígonos industriales acompañada de inversión directa para modernizar las zonas industriales", ha sentenciado.