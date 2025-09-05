La Fiscalía alerta de la "preocupante" falta de centros de menores problemáticos en Castilla-La Mancha

Imagen de archivo de una habitación de un centro de menores. Pablo Mateos

Un informe elaborado por la Fiscalía ha alertado de la "preocupante insuficiencia" de centros específicos para menores con problemas de conducta en varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha.

Según indica la memoria anual de 2024 elaborada por el Ministerio Público, las provincias de Toledo, Guadalajara y Cuenca carecen de estos centros.

Una situación que, tal y como advierte la Fiscalía, supone que menores con comportamientos disruptivos convivan con menores en fase de integración educativa, lo que "dificulta considerablemente el trabajo con unos y otros".

Memorias de las Fiscalías provinciales

El documento, que ha sido presentado por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, este viernes, incluye algunas consideraciones de las memorias elaboradas por las Fiscalías provinciales de Castilla-La Mancha.

En estos informes se apunta al abuso de la invocación de vulneración de derechos fundamentales y se alerta de las dificultades para la asistencia a juicio, un hecho que coincide con lo que ocurre en otras comunidades españolas.

También se destaca el aumento de la demanda en relación al complemento de maternidad y de brecha de género.

Por todo ello, las conclusiones del fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández García, apuntan a que los fiscales de la región han "fortalecido" la labor de respetar a las víctimas en los juzgados.

Cabe añadir que la labor del Ministerio Público en Castilla-La Mancha cerró 2024 con un 60,66 % de conformidades, de las cuales 1.238 son condenatorias y 396 absolutorias.