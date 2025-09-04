Feijóo insiste en que la presencia del fiscal general en la apertura del Año Judicial "es una provocación"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que no acudirá al acto de apertura del Año Judicial por la "provocación" que supone la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Entiendo que mi presencia no puede justificar que el fiscal general pueda dirigirse para pedir independencia a los jueces que le están investigando y que posiblemente le vayan a juzgar", ha afirmado el líder 'popular' durante su visita a la escuela infantil del colegio 'Sagrado Corazón Agustiniano' de Guadalajara junto al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez y la alcaldesa, Ana Guarinos.

Feijóo ha explicado que su decisión de declinar la invitación al acto la tomó a finales del mes de julio, solo unos días después de recibirla y coincidiendo con la investigación y procesamiento de García Ortiz.

Por eso, "el día 30 ó 31 de julio" trasladaron al Tribunal Supremo su no presencia y fue después cuando organizaron el acto por el inicio del curso en la Comunidad de Madrid junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, argumento esgrimido en un primer momento por el PP para explicar la ausencia.

El presidente de los 'populares' ha insistido en que se trata de una "decisión coherente" y de "absoluto respeto a su Majestad el Rey, al CGPJ y al conjunto del poder judicial".

Alberto Núñez Feijóo este viernes en Guadalajara.

"Por esta lealtad y respeto, entiendo que mi presencia no puede validar ni convalidar ataques del Gobierno a jueces que investigan a los familiares del presidente ni el procesamiento del fiscal general", ha apuntado.

De igual modo, ha lamentado que "por primera vez en la historia, el presidente del Gobierno difame y ponga querellas a jueces", generando una situación sobre la que la Unión Europa ha tomado partido alertando del "riesgo de la independencia judicial".

Cortesía

Feijóo ha recordado que la presencia del jefe de la oposición en la apertura del Año Judicial es "una cortesía" con la que ha cumplido en los tres años que lleva al frente del partido y seguirá cumpliendo en el futuro "salvo que mi presencia convalide una anomalía".

Respecto a la solicitud por parte de asociaciones de jueces y fiscales de que García Ortiz no esté presente por respeto al Rey ha dicho compartirla "al mil por cien".

"Nadie podía pensar que si el Fiscal General no tenía la decencia de dimitir después de ser imputado, el presidente no lo cese", ha finalizado.