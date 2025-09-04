CCOO Castilla-La Mancha pide que la quita de deuda sirva para reforzar los servicios públicos

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha señalado este jueves que la propuesta del Gobierno central para condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas debe convertirse en una "oportunidad histórica" para fortalecer los servicios públicos de la región.

Ortega ha recordado que, al igual que otras comunidades, Castilla-La Mancha se vio atrapada en una crisis fiscal derivada de la "pésima gestión financiera" de hace más de una década, lo que obligó a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica.

Desde entonces, la deuda regional "se ha vuelto impagable" y ha condicionado durante años los presupuestos destinados a educación, sanidad y servicios sociales.

"El alivio financiero que supondrá la quita no puede quedarse en un simple ajuste contable", ha advertido Ortega, quien ha defendido que "apostar por los servicios públicos es sinónimo de compromiso con la gente, los trabajadores y las empresas de Castilla-La Mancha".

Ahorro multimillonario

El Gobierno aprobó el pasado martes el anteproyecto de ley que regula esta condonación, valorada en 83.252 millones de euros para el conjunto de las comunidades. Con este mecanismo, las autonomías podrían ahorrar entre 6.600 y 6.700 millones en intereses.

La norma aún debe superar su trámite en las Cortes Generales, aunque el escenario más optimista apunta a finales de 2025 para su aprobación definitiva, siempre que el Ejecutivo logre los apoyos parlamentarios necesarios.

Para el dirigente sindical, estos recursos permitirían a Castilla-La Mancha "paliar y superar las consecuencias de la crisis", destinando el ahorro proyectado al refuerzo de servicios esenciales.

Ortega ha señalado además la urgencia de hacerlo “a la vista del aumento de incendios este verano, la riada que asoló Letur hace casi un año o el preocupante incremento de la siniestralidad laboral”.

Renovar compromisos

En opinión de CCOO, la condonación de deuda puede dotar a la región de “un alivio económico más que necesario” con el que renovar su compromiso con la ciudadanía.

"Es la oportunidad de mejorar la vida de la gente, los trabajadores y las empresas de Castilla-La Mancha", ha afirmado Ortega.

Cambios

El sindicato sostiene que tanto comunidades autónomas como ayuntamientos deben contar con los recursos adecuados para responder a sus competencias, sin perder espacios de cooperación y solidaridad. No obstante, Ortega ha advertido de que la condonación, por sí sola, no será suficiente.

"La quita es condición necesaria, pero no basta", ha remarcado. Por ello, CCOO reclama que la medida vaya acompañada de una renovación del modelo de financiación autonómica, que permita acabar con lo que consideran la "demagogia fiscal" de algunas administraciones vecinas.