El albaceteño Javier Rosell se pondrá al frente de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial

Francisco Javier Rosell asumirá la Presidencia de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). Desde 2015 había ocupado el cargo de director general de Empresas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó este miércoles el cese de Rosell y el nombramiento de Santiago Baeza, hasta la fecha concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara.

En Sepides, Rosell sucederá al asturiano Francisco Antonio Blanco Ángel, en cuyo mandato "ha impulsado y liderado la transformación de la sociedad en Entidad Pública Empresarial como palanca estratégica para el desarrollo industrial de España, reforzando su papel en la gestión de fondos europeos, la promoción de inversiones industriales productivas y la revitalización de espacios industriales estratégicos en nuestro país".

Perfil de Rosell

Nacido en Villarrobledo (Albacete) en 1976, Javier Rosell es licenciado en Derecho, máster en Dirección y Gestión en Comercio Exterior y máster en Administración y Dirección de Empresas.

Al frente de la Dirección General de Empresas de la Junta ha sido el responsable de las políticas de desarrollo empresarial, fortalecimiento industrial y atracción de inversión. También de los instrumentos de financiación industrial y apoyo a la internacionalización del tejido productivo regional.

Antes se había encargado de la Dirección Estratégica de Programas de Apoyo a la Innovación Empresarial y al Emprendimiento Tecnológico en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete.