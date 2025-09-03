El pueblo de Castilla-La Mancha con temperaturas invernales en pleno mes de septiembre: 4,7 grados este miércoles

Septiembre ha llegado dejando atrás la insufrible ola de calor que azotó a la Península en agosto. El inicio de mes está dejando temperaturas agradables en buena parte de Castilla-La Mancha y está consolidando a Molina de Aragón (Guadalajara) como el pueblo más frío de la comunidad.

La conocida como 'Siberia española' está registrando en los últimos días temperaturas mínimas dignas del invierno. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este mismo miércoles ha registrado la tercera más fría de toda España, alcanzando los 4,7 grados a las 7.30 horas de la mañana.

El apodo no es ni mucho menos oportunista, ya que el municipio registra temperaturas por debajo de lo normal durante todo el año, incluso en verano, con noches donde las mínimas bajan en ocasiones por debajo de los 10 grados.

"Triángulo del hielo"

Molina de Aragón forma parte del conocido como "triángulo del hielo", junto a Teruel y Calamocha -ambas localidades en Aragón-. Esto es debido a su geografía, que favorece la entrada de masas de aire ártico y polar continental, especialmente por el norte, donde no hay barreras naturales que impidan su paso. Una vez dentro del valle, el aire frío queda retenido.

Estas condiciones generan un efecto conocido como "pantano de aire frío". Las noches despejadas potencian el enfriamiento radiactivo y, si el suelo está cubierto de nieve, el aire en contacto con él se vuelve aún más frío, denso y pesado. Este aire se estanca en la zona hasta que se produce un cambio en la circulación atmosférica.

Uno de los episodios más extremos tuvo lugar el 17 de diciembre de 1963, cuando la estación de Calamocha-VOR (Teruel) registró -30 ºC y en Molina de Aragón se alcanzaron los -28 ºC. La Aemet reconoció esta fecha como el día con la temperatura más baja registrada en una zona habitada de España.