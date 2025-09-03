La Junta responde a las protestas de los bomberos forestales y garantiza mejoras laborales en Geacam

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha respondido este miércoles a las críticas de las organizaciones sindicales sobre las condiciones laborales de los bomberos forestales, durante la campaña de incendios, reclamándoles "no poner en el disparadero" al Gobierno regional.

Esta contestación se produce tras la manifestación convocada el pasado lunes por el comité intercentros de Geacam (CCOO, SIBF, CSIF, UGT, USO, SO, STAS y SPPLB) frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible donde denunciaron la "precariedad laboral" que sufren, con contratos temporales de apenas 96 días, unidades sin cubrir, bajos salarios y falta de medios adecuados.

Durante un acto en Los Navalucillos, con motivo de la inauguración del camino de Las Becerras, Gómez ha pedido a los sindicatos ser "realistas" y ha puesto en valor la gestión realizada en comparación con otras comunidades autónomas.

"Con las cifras de incendios y hectáreas quemadas, que apenas representan el 0,5% de lo que se ha quemado en España, si no tuviésemos personal ni medios suficientes ¿hubiésemos podido atajarlos de esta forma?", ha cuestionado, al tiempo que ha asegurado que la Junta hará autocrítica donde corresponda.

Avances

La consejera ha recordado que la región cuenta desde 2022 con un convenio colectivo propio y adaptado a los trabajos de Geacam, que garantiza empleo los 365 días del año.

Ha reconocido que durante la campaña de verano se refuerza la plantilla con trabajadores fijos discontinuos, algo que ha calificado como "habitual en todas las empresas", subrayando que estas personas vuelven a la bolsa de empleo con su formación y equipamiento específico para nuevas contrataciones.

Según ha detallado, la gestión socialista ha permitido recuperar efectivos en la última década: de los 292 trabajadores de Geacam y 16 millones de euros en prevención en 2015, se ha pasado a 2.530 empleados, más de 2.200 bomberos forestales, y una inversión de 60 millones de euros.

Un trabajador de Geacam, la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha.

En los últimos diez días se han registrado 52 incendios en la región, con 187 hectáreas afectadas, lo que Gómez ha atribuido a la "eficacia y eficiencia" del operativo.

Al mismo tiempo, ha garantizado que trabajará en aquellas mejoras necesarias para reforzar la labor de estos profesionales.

No obstante, ha alertado de que la situación sigue siendo "complicada", ya que los montes están cada vez "más secos" y el riesgo continúa siendo "muy elevado".

Respuesta del PP

Por su parte, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha tachado de "tomadura de pelo" la visita de la consejera a zonas afectadas por los incendios, criticando que no acudiera a ninguno de ellos durante el verano.

La secretaria general del PP regional, Carolina Agudo, ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber estado "desaparecido" mientras los fuegos arrasaban miles de hectáreas, provocando pérdidas ambientales, daños económicos y miedo entre los vecinos.

Carolina Agudo este martes en rueda de prensa.

Agudo ha reprochado que ni el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ni Gómez se pusieran en contacto con los afectados, pese a que la consejera llegó a preguntar "quién tenía que estar en los incendios: los consejeros o los bomberos".

Acciones tardías

Además, ha denunciado que estos profesionales han trabajado con "equipos caducados, botas rotas y sin botiquín de primeros auxilios".

En su opinión, la visita de Gómez este miércoles a Alcaudete de la Jara para reconocer zonas quemadas es "vergonzosa" ya que "llega tarde, contradiciéndose y engañando".