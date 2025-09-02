El Gobierno de Page celebra que el Estado asuma 4.927 millones de deuda autonómica: "Cumple todas nuestras expectativas"

No sucede a menudo, pero este martes el Gobierno de Emiliano García-Page ha celebrado con efusividad la última decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez: la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley con la que el Estado asumirá buena parte de la deuda pública que tienen las distintas comunidades autónomas.

En el caso de Castilla-La Mancha, esta decisión supondrá la condonación de 4.927 millones de euros de deuda regional, lo que supone reducir en un 30 % el pasivo autonómico y permitirá un ahorro de 760 millones en intereses en la próxima década.

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha subrayado que la medida "cumple todas nuestras expectativas", mientras que la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha destacado que se trata de una iniciativa "inédita y también excepcional" que permitirá "destinar más recursos a la mejora de la educación, la sanidad, los servicios sociales y el conjunto de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y las ciudadanas en nuestra región".

Durante una rueda de prensa ofrecida en Toledo, Ruiz Molina ha recordado que esta condonación era "una de las reivindicaciones históricas" del presidente Emiliano García-Page y ha puesto en valor que la metodología utilizada ha tenido en cuenta los criterios defendidos por la región.

Según ha explicado, la quita "representa algo más del 75 % de la deuda que se generó durante la etapa de Cospedal" y convierte a Castilla-La Mancha en "la comunidad autónoma más beneficiada en términos de condonación por habitante".

El consejero también se ha desmarcado de la postura crítica del PP, que argumenta que la deuda no desaparece, sino que cambia de manos, poniendo en valor que finalmente los beneficiarios serán los castellanomanchegos, porque habrá más dinero para destinarlo a lo que más nos preocupa, como sanidad, educación y servicios sociales".

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado que esta condonación "no frena ni sustituye" la reforma del sistema de financiación autonómica y que beneficia a todos los territorios de régimen común, independientemente de su relación con el FLA.

El Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, supondrá que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda autonómica.