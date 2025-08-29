Subida de temperaturas este fin de semana en Castilla-La Mancha y cambio térmico el lunes: así será septiembre

Agosto se despedirá con una subida de temperaturas durante este último fin de semana del mes. Un aumento que se convertirá en caída a partir del domingo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la primera semana de septiembre registrará valores más bajos de lo normal.

En Castilla-La Mancha, las máximas subirán este sábado entre dos y tres grados, rondando valores que se situarán entre 31 y 33 al mediodía. Un ascenso que será más notable en el sureste de la comunidad.

El domingo, las temperaturas sufrirán cambios ligeros en la comunidad, oscilando entre 30 y 34 grados.

Ya el lunes se notará el descenso térmico de forma considerable, con temperaturas máximas en la región que oscilarán entre los 25 y los 27 grados.

Así será septiembre

El otoño climatológico comenzará el próximo lunes 1 de septiembre tras un nuevo verano plagado de fenómenos extremos. Según ha informado Meteored, la previsión es que en septiembre las temperaturas pueden situarse entre uno y tres grados por encima de la media de la época en todo el litoral mediterráneo, bajo Ebro, Castilla-La Mancha y la mayor parte de Andalucía, excepto las comarcas más occidentales.

Asimismo, ha indicado que es "bastante probable que en las próximas semanas se descuelgue alguna dana, algo habitual en este mes, pero sus efectos en muchas ocasiones no son catastróficos".